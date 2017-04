Randstad, Adecco, Start People, etc., le business de l’intérim nous promet travail et bonheur. En réalité, pour celles et ceux qui s’y frottent c’est plutôt exploitation et précarité.

Alors que les gouvernements successifs ont drastiquement durci les conditions d’accès aux allocations de chômage, de plus en plus de jeunes se retrouvent dans une situation où leur seule alternative à la misère est l’emploi intérimaire. Poussés dans la précarité, l’état et les patrons disciplinent les nôtres à avoir peur et à accepter n’importe quel boulot pourvu qu’il y ait un salaire à la clé.

Alors que les agences d’intérim nous vendent l’intérim comme moyen de se faire de l’expérience et accéder à un job à durée indéterminée, dans un monde où le CDI se fait de plus en plus rare, nombreux-euses sont celles et ceux qui subissent le travail intérimaire pendant des années ou ne le quittent tout simplement jamais plus.

Dans sa « Loi des 45H/semaine », Kris Peeters se fait ainsi le porte-drapeau des entreprises d’intérim qui rêvaient depuis longtemps de l’intérim à durée indéterminée, pas de soucis c’est l’une des mesures phare du projet de loi du Sinistre Peeters ! Mais quoi de plus normal de la part d’un type qui a été pendant plus de dix ans à la tête de l’UNIZO (patronat flamand) ?

Grâce à Peeters, vous serez lié par un contrat à une agence intérimaire, qui elle se chargera de la mise à disposition. En fonction des besoins des « clients » (entreprises) de l’agence, vous devrez vous adapter à des tâches qui ne sont pas dans vos qualifications, à un salaire trop bas, à un lieu de travail très éloigné, etc. Cerise sur le gâteau, tout refus de votre part conduira à une rupture de contrat. En gros vous serez viré.

Parce que nous ne voulons plus nous taire, parce que nous ne serons plus dociles, parce que nous refusons l’exploitation pour échapper à la misère !

RDV jeudi 22 septembre à 14H à la Place De Brouckère pour un tour des agences d’intérim.