[BXL] 11 décembre 2016, meeting contre l’islamophobie avec des islamistes

Les conférences contre l’islamophobie avec des islamistes ! Non aux alliances avec les islamistes, homophobes, réactionnaires et royalistes !

Alors que sont annoncés de nouveaux meetings à Bruxelles le 11 décembre et à Saint-Denis le 18 décembre 2016 par la galaxie racialiste et islamophile (qui considère qu’être musulman-e est une "race") , nous voulons re-soulever un point ultra-problématique.

Pourquoi les critiques maintenant connues contre, par exemple, Participation et Spiritualité Musulmane (PSM) sur son action en fRance et au Maroc ne sont pas comprises ?



Sous prétexte d’antiracisme racialisant, les alliances les plus nauséabondes se préparent et les islamo-gauchistes ouvrent la porte à l’extrême-droite musulmane, aux homophobes, aux fascistes (religieu-ses-x ou non), aux soraliens, aux dieudonnistes etc ...

des liens :

https://fafwatchra.noblogs.org/post/2014/09/05/1929/

Si les membres de l’association interviennent régulièrement dans le débat public, ils sont beaucoup plus rarement désignés comme appartenant à PSM. L’association a cependant fait parler d’elle, dans quelques faits divers, comme cette arrestation, à Lunel, d’un recruteur de djihadistes pour la Syrie et l’Irak. Jawad Salih, recruteur local d’Al Adl Wal Ihsane dispensait des cours tous les vendredis dans le cadre de l’association PSM. Il milite pour un califat et dit rejeter la violence. Plus de vingt jeunes, élèves de ses cours, partiront pourtant en Syrie et Irak, sept mourront, cinq seront interpellés par le Raid, fin janvier 2015. Le mouvement conserve un rapport ambigu avec la violence qu’il prétend rejeter. Au Maroc, deux meurtres politiques ont été attribués à Al Adl Wal Ihsane (7). En France, la « spiritualité » dispensée par PSM ne fait pas que contribuer à la radicalisation de jeunes : elle tue.

http://www.ikhwan.whoswho/blog/archives/9573

Hassan Aglagal, militant marocain membre du NPA, est scandalisé de voir Participation et Spiritualité musulmane, un mouvement religieux réactionnaire d’origine marocaine, participer régulièrement à des initiatives antiracistes aux côtés de formations de gauche. Suite à notre prise de position contre le fait de tenir meeting commun avec l’UOIF, il nous a sollicités pour rendre publique son indignation face à cet état de fait. Nous publions son texte ci-dessous.

http://confusionnisme.info/2015/03/03/assez-de-participation-et-spiritualite-musulmanes-dans-nos-luttes/