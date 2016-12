1916

Parfois

Quand des soldats français se rencontraient

L’anarchie, ils se racontaient

Une drôle d’année

Pour les anarchistes des tranchées

Car à l’appel de la guerre

Bien des notabilités libertaires cédèrent

Contre l’impérialisme allemand

De la révolution, c’était l’argument

Mais

Vive l’anarchie vive l’humanité

Vive donc la fin de l’inhumanité

Vive l’anarchie vive la sociale

Fini les hommes rivaux fini les femmes rivales

Ou alors c’est encore le capital

La fin de l’économie

La fin du profit

La fin du conflit

Tous les transports gratuits

Plus de loyer à payer, enfin la vie

La fin du patronat

La fin du salariat

Dans l’anarchie plus besoin des syndicats

Mais tant d’anarchistes sont hors- l’anarchie, voilà !

Tant de groupes libertaires

Qui ne sont pas libertaires

Avec des chefaillons et donc des autoritaires

Il y en a beaucoup dans les manifestations

Et qui ont encore de la religion

Et qui donnent des leçons

Jeunes cons qui deviendront des vieux cons

Prenant les vieux anarchistes pour des cons

Alors que la plupart des jeunes font juste une saison

Et un libertaire qui est un autoritaire

Est tout sauf un libertaire

Et une libertaire qui est autoritaire

Est tout sauf une libertaire

L’anarchie reste donc un projet

L’autorité étant partout, c’est un fait

Vive l’anarchie vive l’humanité

Il faut une autre société

Pour cela, je dois changer

Et donc je dois me transformer

Pour cela, tu dois changer

Et donc tu dois te transformer

L’anarchie est sans religion

L’anarchie est sans conflit, sans idéologie

L’anarchie est sans organisation

L’anarchie est sans censure, sans modération

L’anarchie est sans nationalité

L’anarchie est sans propriété

L’anarchie est sans syndicat

L’anarchie est sans patronat

L’anarchie est sans salariat

L’anarchie c’est la vie

Tout le reste est une supercherie !

Le plus souvent, plus l’on sait de choses

Plus l’anarchie sent la rose

Le plus souvent, moins l’on sait de choses

Et les fascismes en sont la cause

Tant de savants

Qui furent et qui sont des anarchistes

Tant d’ignorantes et d’ignorants

Qui furent et qui sont des fascistes

Qui furent et qui sont des nationalistes

Qui furent et qui sont des nazis

Qui furent et qui sont des staliniens

Qui furent et qui sont des démocrates

Qui furent et qui sont des technocrates

Qui furent et qui sont des libéraux

Le capitalisme c’est crétin, c’est idiot

L’anarchie ou la fin de l’humanité

Nous sommes donc dans la fin de l’humanité

Certes

Il y a déjà des machines pour nous remplacer

Des mémoires artificielles pour nous imiter

Aucune intelligence là-dedans

C’est de la mémoire, tout simplement

Vive l’anarchie vive l’humanité

Et à bas toute propriété

La société de la propriété

Mon ton son ma ta sa

Monsieur Montonson, Madame Matasa

Et tous les gouvernements tarés

Atteignant des sommets de médiocrité

Atteignant des sommets d’inhumanité

Oui, il faut tout faire sauter !

L’Extrême droite de la torture

L’extrême gauche de la torture

Le centre de la torture

La gauche de la torture

La droite de la torture

Du capital, les épluchures

Du capital, les ordures

Propagande de l’inhumanité

L’inhumanité de la propagande

D’une inhumanité l’autre, toujours acceptée

Et des psychopathes qui bandent

Avec toutes les organisations

Toutes les idéologies, toutes les religions

Oui, vive l’anarchie vive l’humanité

Et à ce propos, c’est peu dit ou écrit

Mais c’est la réalité

L’anarchie n’a pas besoin des anarchistes

Les anarchistes ont le besoin de l’anarchie

L’anarchie est absolument tout

L’anarchie est absolument rien

Elle est hors toute technologie

Hors toute religion, hors toute idéologie

Elle est d’ailleurs, même hors l’esprit

Elle est contre toute hiérarchie

Elle est le froid, le chaud, le vent, le soleil, la pluie

Elle est toute énergie renouvelable, elle est infinie

Elle est la fraternité, la solidarité, l’égalité

L’anarchie ne peut comparer

L’anarchie ne peut classifier

L’anarchie ne peut séparer

Connaissance, conscience, imagination

L’anarchie s’organisant sans organisation

Vive l’anarchie vive l’humanité

La dernière chance pour l’humanité !

Patrice Faubert ( 2016 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien