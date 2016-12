Politie arresteert 166 demonstranten in Den Haag/Beklemmende stilte over politiegeweld tegen anarchisten

POLITIE ARRESTEERT 166 DEMONSTRANTEN IN DEN HAAG/BEKLEMMENDE

STILTE ROND POLITIEGEWELD TEGEN ANARCHISTEN EN ANDERE

ANTIFASCISTEN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/politie-arresteert-166-demonstranten-in-den-haagbeklemmende-stilte-rond-politiegeweld-tegen-anarchisten-en-andere-antifascisten/

’’Duwen, trekken, meppen door de knokploegleden. Lostrekken, van spandoeken en al snel vooral van mensen. ME-ers sloegen in op mensen die probeerden de aanhouding van mede-actievoerders te voorkomen door in te haken en elkaar vast te houden. Polsen en armen waren doelwit van de politieknuppels, maar de rest van het lichaam werd niet altijd ontzien. Omdat de politie van twee kanten tegelijk aanviel, raakten mensen bekneld en kregen we het benauwd.’’

.......

.......

’’Bij die aanhoudingen pleegde de ME grof geweld. Ik heb gezien hoe iemand die door politie al in bedwang werd gehouden en op de grond lag, van een agent een vuistslag in het gezicht kreeg. Ik heb gehoord, achteraf, van iemand met schouder uit de kom, iemand met een stevige knieblessure. Zelf stond ik flinke tijd pal tegenover een ME-linie, die steeds vlakbij stond. Ik kwam er vrij voordelig af, met slechts één tik van zo ’n knuppel op mijn arm.’’

Aldus schrijver en activist Peter Storm, een van de [gearresteerde] aanwezigen

bij de demonstratie ’’Fight repression’’ in Den Haag [1]

Ooggetuigeverslag van de eveneens gearresteerde activist en journalist

Frank van der Linde [2]

’’Even later begon de ME naast mij op activisten in te hakken, hetgeen ik gelukkig nog kon filmen.’’

.....

......

’’Aangezien mijn masochisme niet zo ver gaat dat ik het lekker vind om door de ME in elkaar geslagen te worden, zei ik tegen hen nadat ze me begonnen te duwen dat ze me mogen aanhouden (zie video). Maar dat was helemaal niet wat de ME wilde. Ze wilden meppen en ze duwden me dus tussen de andere activisten, waardoor er chaos ontstond en ze me dus konden meppen. Gelukkig heb ik dat op video kunnen vastleggen. Maar dat filmen werd uiteraard niet op prijs gesteld, en daarom sloeg een MEer mijn telefoon uit mijn hand. De snoekduik die ik vervolgens op mijn telefoon nam, of beter gezegd op mijn bewijsmateriaal, was uiteraard het ultieme moment om me neer te meppen. Later nog even gevolgd door een tweede MEer die het nodig vond om stevig zijn knie in mijn nek te duwen. Volstrekt onnodig. Tenslotte lag ik al op de grond en kon ik geen kant meer op. In de politie-cel gebeurde ook nog bizarre dingen, zoals het onthouden van medische hulp aan een collega-activiste.’’

Van der Linde heeft het ook op film kunnen vastleggen. [3]

Juist

OVER POLITIEGEWELD, VUURWERK EN CRIMINALISERING

DOOR DE MEDIA

U hoort [of liever gezegd, leest] het al :

Het is weer fraai.

Grof en ruckslichloss politiegeweld, bij een demonstratie, die nota

bene de REPRESSIE van politie en staatswege aan de kaak wilde

stellen. [4]

Demonstratie ?

Uit het verslag van activist Peter Storm

blijkt, dat het niet eens tot een demonstratie is gekomen ! [5]

En dit allemaal een week nadat anti Zwarte Piet demonstranten in Rotterdam

door de politie te grazen genomen waren. [6]

Dat vond plaats op zaterdag 12 november

De politieknuppelaars in Den Haag kwamen op zaterdag 19 november

in actie. [7]

Waarom schrijf ik hierover, ruim een week nadat ik het politiegeweld

tegen anti Zwarte Pietactivisten aan de kaak gesteld heb. [8]

Ook flink veroordeeld door Amesty International Nederland. [9]

Juist omdat dit politiegeweld, tegen anarchisten en andere

anti fascisten minder aandacht krijgt.

Want ook al IS het vaak negatieve persaandacht [10]

, het is hoe dan ook aandacht, die anti Zwarte

Piet activisten krijgen.

Er is ook groeiende kritiek op het politieoptreden tegen hen [Nationale Ombudsman,

Michiel Pestman, eveneens aangehouden

advocaat Jerry Afryie [beter bekend als Kno’legde Cesare], ,Amnesty International, alsook juristen op het noodbevel van Aboutaleb] [11]

Waar is, behalve bij anarchisten zelf en een enkele sympathisant [12], kritiek of zelfs maar

verontwaardiging over het politieoptreden tegen hen ?

Ik heb het nergens in de mainstream media gelezen.

U wel ?

Wat ik WEL in de media las was criminalisering van de

demonstratie en directe partijdigheid [hoe zit het met

hoor en wederhoor ?]

van Metronieuws, die slechts de lezing van de politie vermeldde.

Ik citeer :

’’Volgens een woordvoerster van de politie verliepen de arrestaties rustig en geordend’’ [13]

Ook criminalisering door andere media, zoals breed werd uitgemeten, dat op

de demonstranten ’’vuurwerk’’ werd aangetroffen, waarmee naar agenten zou zijn

gegooid. [14]

Nou is dat wel gebeurd, zoals Peter Storm ook niet ontkent [15], maar dan moeten

de media ook melding maken van het buitensporige politiegeweld.

Dat deden ze dus niet.

De media grepen dat ook aan als excuus voor het verbieden van

de demonstratie [16], wat volgens de lezing van Peter Storm

[die ik heb leren kennen als zeer betrouwbaar], niet klopte, omdat

het vuurwerk pas afgegaan zou zijn, NADAT het demonstratieverbod

al van kracht was. [17]

Maar goed, zoals ik al schreef :

Buiten anarchisten en een enkele sympathisant rept niemand over het

politiegeweld tegen anarchisten.

Daarom moet iemand, die zelf geen anarchist is, dit politiegeweld blootleggen

en bekendmaken.

En die iemand ben ik, for the moment.

Vandaar dus dit stuk :

WAAROM EIGENLIJK DEZE DEMONSTRATIE ’’FIGHT REPRESSION’’ ?

EEN DAGJE REPRESSIE IN DEN HAAG

That poses the question :

Waarom deze demonstratie ’’Fight Repression’’ ?

Heel simpel :

Vanwege de repressie in Den Haag tegen anarchisten en ook antifascisten.

Eigenlijk tegen iedereen, die zich tegen het beleid verzet of te ’’lastig’’ is.

Burgemeester van Aartsen, lange arm van de Gemeente en politie,

ziekt anarchisten en andere anti fascisten al heel lang.

Peter Storm noemt als voorbeelden als de ontruiming van sociaal

cultureel centrum ’’De Vloek’’ [18] en het Autonoom Centrum [19]

Hoe zit het nu met die veelgeroemde ’’vrijheid van meningsuiting’’, waarmee altijd

door bestuurders, politici en de aan hen onderhorige columnisten

wordt geschermd ?

Maar van Aartsen kan nog meer :

Hij is ook topper in het onderdrukken van het vluchtelingenverzet :

Na de uitgeprocedeerde vluchtelingen, die in Den Haag evenals in Amsterdam

een tentenkamp hadden opgeslagen, gepest en geintimideerd te hebben [20], liet

hij dat tentenkamp met veel geweld ontruimen. [21]

Het was immers veel te ’’lastig’’, die vluchtelingen, die zichtbaar aandacht vroegen

voor hun rechteloze positie. [22]

En in dat proces van intimidatie en onderdrukking probeerde Van Aartsen

ook nog eens de anti fascistische organisatie AFA te criminaliseren.

Dat zou volgens hem “een schemerige organisatie” zijn die “de kwetsbare groep vluchtelingen” zou misbruiken “om eigen doelen te halen”. [23]

Neen, dan van Aartsen, die vluchtelingen met geweld laat

ontruimen. [24]

DIE trekt zich wat aan van ’’kwetsbare vluchtelingen’’

Maar ziet u ?

Die solidariteit met vluchtelingen, het opkomen tegen het

onrecht dus, is een van de redenen van politie en Gemeente intimidatie

van antifascisten [en anarchisten, zeer actief in de vluchtelingen

strijd].

Het verklaart Gemeente intimidatie [daarover straks meer] en

het fanatieke politieoptreden.

POLITIEMOORD OP MITCHELL HENRIQUEZ, OPSTAND

SCHILDERSWIJK, ANARCHISTISCHE MUURKRANT,

GEBIEDSVERBODEN TEGEN ANARCHISTEN/ANTIFASCISTEN EN ZO MEER

Zoals ik al zei :

Van Aartsen kan nog meer.

Veel meer.

De directe aanleiding tot ’’Fight Repression’’ is de

manier waarop van Aartsen anarchisten en andere antifascisten

geziekt heeft sinds het opplakken van de ’’Anarchistische Muurkrant..

[25]

Die vervatte een regelrechte aanklacht tegen etnische profilering [26]

en het racistische politieoptreden in Den Haag, resulterend in de

moord op Mitch Henriquez. [27]

Met als gevolg de terechte opstand in de Schilderswijk [28],

duidelijk en principieel ondersteund in die Muurkrant. [29]

Daar was de Gemeente Den Haag/Van Aartsen natuurlijk niet

blij mee, arrestatie en vrijspraak[30] in de Muurkrant zaak volgde.

En toen besloot Van Aartsen de druk op te voeren en kritische anarchisten/

anti fascisten te grazen te nemen.

Maar laat ik eerst even citeren uit die Muurkrant, waarvoor er

zo nodig iemand vervolgd moest worden :

’’In de zomer van 2015 woedde er een opstand in de Haagse Schilderswijk. Een opstand tegen de dagelijkse onderdrukking en het racisme van de politie. Tegen de verstikkende realiteit van uitbuiting of werkloosheid. Een opstand van mensen die braken met de normaliteit van staatsrepressie : de rollen werden omgedraaid en de politie werd de straten uitgejaagd. De moord op Mitch Henriquez, de zoveelste racistische politiemoord, was de vonk die de opstand deed oplaaien. Laten wij niet vergeten, laten wij niet vergeven !’’

EN

’’Het is de in de staat geïntegreerde racistische zondebokpolitiek die mensen van kleur de schuld geeft van armoede, huisvestingsproblemen en bezuinigingen, enkel om mensen tegen elkaar uit te spelen. Maar vluchtelingen, Marokkanen en Surinamers zijn niet de oorzaak van deze problemen. Het probleem zijn de politici en de staat die alleen de belangen behartigen van de bazen en grote bedrijven, en het is de moordende politie die dat alles, kosten wat het kost, beschermt. De opstand in de zomer van 2015 was geen ordinaire rel. Het was een legitieme opstand tegen alles wat ons onderdrukt. Het was een opstand tegen de politie die ons op straat terroriseert. Tegen de controlewaanzin van cameratoezicht, ID controles en het zogenaamde ’zero-tolerance beleid’ die we alleen in arme wijken zien. Het was een opstand van een gemeenschap die zich niet langer door politieke spelletjes laat verdelen. Jaren lang is er gepraat en gevraagd om verandering maar niemand wilde luisteren. Dan is de enige optie om keihard in opstand te komen. Voor onze waardigheid, voor ons bestaan’’

EN

’’Zij die in opstand kwamen en weigerden te buigen voor onderdrukking en repressie zijn de mensen die hun waardigheid niet zijn verloren. Het zijn juist die mensen die hoop bieden op een andere, een betere toekomst ! Laat deze zomer een hete zomer worden !’’ [31]

Dus voor een dergelijke tekst, waarin werkloosheid, racisme, discriminatie,

politiegeweld en de Big Brother mentaliteit van de Staat [32], die je

privacy afknijpt [33] aan de kaak wordt gesteld, wordt iemand

vervolgd.

For telling what’s right and especially, what’s wrong !

VAN AARTSEN GAAT LOS !/GEBIEDSVERBODEN, VERVOLGING, CRIMINALISERING,

HET KAN NIET OP !

’’Sauron’s wrath will be terrible, his retribution swift.’’ [34]

Uitspraak van de tovenaar Gandalf na het verslaan van Sauron’s

bondgenoot, Saruman. [35]

Een grapje van mij tussendoor, ontleend aan ’’The Lord of the Rings’’ [aan

bevolen om als film/boek kennis van te nemen] [36]

Sauron staat voor het Kwaad, Gandalf en bondgenoten voor het

verzet daartegen.

Na de slag bij Helms deep [waarbij Sauron’s bondgenoot Saruman is

verslagen], maakt Gandalf dus die opmerking.

Nou heeft Van Aartsen natuurlijk niet de macht van een Sauron

en zijn de anarchisten niet de enigen, die zich tegen racisme

verzetten [gelukkig maar]

Maar de woede van Van Aartsen [en in diens verlengde, de Staat]

tegen het blijvende, principiele verzet van anarchisten, niet tegen

de uitwassen van de Staat, maar de Staat als machthebber en het

economisch bestel, het kapitalisme, is misschien niet ver van die

van Sauron, die net zoals de Staat [Van Aartsen] zijn macht wil

behouden.

OKAY alle gekheid op een stokje :

Nu de reactie van van Aartsen.

Niet tevreden over alle juridische rompslomp tegen de

dappere plakker van de Muurkrant en ongetwijfeld gebeten

over zijn vrijspraak in eerste aanleg [waartegen het OM

in beroep gegaan was] [37], besloot van Aartsen tot een wel

zeer draconisch middel :

Het opleggen van een ’’gebiedsverbod’’ aan enkele

anarchisten in Den Haag [en daarbuiten] om niet in een

deel van de Schilderswijk te komen. [38]

In de brief wordt gesteld dat de anarchisten voor ‘structurele overlast’ zorgen. De overlast zou bestaan uit o.a. het houden van niet aangemelde demonstraties, het verstoren van de openbare orde en het verstoren van demonstraties. In de brieven staan opsommingen van ‘feiten’ waar men mee in verband wordt gebracht of voor is aangehouden. Deze ‘feiten’ lopen per persoon uiteen van kraken, niet aangemelde demonstraties, het plakken van posters en het vernielen van gevangenishekken. Wat de anarchisten gemeen hebben is dat zij allen actief zijn in de strijd tegen institutioneel racisme, etnisch profileren, en de racistische Haagse politie in het bijzonder, en dat zij afgelopen 27 juni preventief gearresteerd werden in de Schilderswijk na afloop van een herdenkingsdemonstratie voor de door de politie vermoorde Mitch Henriquez. [39]

EN OM DAT LAATSTE GAAT HET !

De solidariteit in de anti racismestrijd, het bestrijden van en het blootleggen

van het etnisch geprofileerde politiegeweld en het ondersteunen van de terechyte

opstand in de Schilderswijk. [40]

Voor de anarchisten een compliment, dat Van Aartsen ze zo gevaarlijk vindt.

Maar repressief en verontrustend blijft het.

ANARCHISME, WAT IS DAT ?

Om te beginnen :

Ik ben geen anarchist, noch een kenner

van anarchisme en anarchistische bewegingen.

Daarvoor verwijs ik u, waarde lezer, naar een zeer

leesbare en leerzame brochure van anarchist, schrijver

en activist Peter Storm : ’’Krachtbronnen

van de anarchie’’ [41]

Maar ik wil er wel summier iets over zeggen, om er een indruk van

te geven :

Weer gebaseerd op die ’’krachtbronnen’’, enkele andere bronnen’

en mijn eigen, bescheiden kennis :

Het anarchisme is een gelijkheidsbeweging :

Wikipedia zegt over het anarchisme onder andere het volgende :

’’Anarchisme (van het Griekse ’αναρχος’, anarchos : αν = "geen" αρχος = "heerser") is het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen z onder een hogere macht of autoriteit lev en (anarchie). Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is tot de gedachte dat een individu op geen enkele manier een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent. ’’ [42]

Dan is er nog de term ’’sociaal-anarchisme’’ [43], die een aantal

anarchistische bewegingen bespreekt.

Wat ik als kern uit de brochure van Peter Storm heb gehaald

[en in Wikipedia ook is genoemd] is de afwijzing van iedere

’’van boven’’ opgelegde autoriteit.

Hij praat over ’’horizontaal zelfbestuur’’

Peter Storm aan het woord in Krachtbronnen :

’’Horizontaal zelfbestuur in plaats van bestuur van bovenaf, vrijheid waar nu dwang heerst, samenwerking waar rivaliteit, concurrentie en oorlog domineren, gelijkwaardigheid waar nu mensen in hokjes geduwd en gediscrimineerd worden op basis van sekse, herkomst, huidskleur, seksuele voorkeur of wat dan ook, menselijke ontplooiing als doel in plaats van onderwerping van de mens aan de goden van winst, productiviteit, macht, ambitie en oorlog.’’ [44]

EN

’’Staat en kapitaal, de instellingen van de macht in het algemeen, zijn dus probleem, geen oplossing. Er is dus een verandering nodig die breekt met staat en kapitaal. Een verandering die onderweg niet bouwt op instellingen en organisatievormen die zelf de logica van de opgelegde macht belichamen. Afwijzing van opgelegde hierarchische macht, zich inzetten voor een wereld waarin die instituties niet meer bestaan maar vervangen zijn door een niet-hiërarchische vrije ordening, een praktijk waarin dat doel al zichtbaar is en hiërarchische machtsvorming als strategie dus wordt vermeden – dat kenmerkt de anarchistische opvattingen en werkwijzen.’’ [45]

Tegen het kapitalisme dus, maar ook tegen iedere vorm van hierarchie

[en dat is dan weer een verschil met het marxisme], tegen de Staat

en vanuit dat oogpunt :

Voor zelfbeschikking.

ANARCHISME/MIJN IDEEEN OVER ENKELE BASISBEGRIPPEN VAN HET ANARCHISME

Ik pretendeer geen kenner van het anarchisme te zijn, maar

heb wel een mening over enkele basisprincipes,

die Peter Storm [en ook anderen] hebben aangekaart.

Hier een reactie op wat Peter Storm in bovenstaande heeft

geschreven :

Klinkt heel aantrekkelijk en in een aantal opzichten kan

ik met anarchisten meegaan, maar er zijn ook, grote, verschillen.

GEEN HIERARCHIE

Zo geloof ik niet, dat er een samenleving mogelijk is zonder

’’hierarchie’’..

En daarmee bedoel ik :

Zonder leiderschap of ’’voortrekkers’’

Je ziet het in het klein :

Bij ieder initiatief, organisatie of beweging, of deze nu een

sociale strijd voert of niet, zijn er voortrekkers, mensen,

die het organiseren, het voortouw nemen, initiatieven nemen.

Mensen vaak, naar wie meer wordt geluisterd dan naar anderen,

hetzij door hun eigen voortrekkersrol.

Maar ook karakters [dominantere of minder] spelen

daarbij een rol.

En in een ’’eenvoudigere’’ gemeenschap [laten we

flink teruggaan in de tijd, bijvoorbeeld in de tijd

van de jagers-verzamelaars [46], waren er mensen,

die verstand hadden van kruiden [voorlopers dus

van artsen etc], die daaraan status ontleenden.

Ik denk niet, dat je die deling in de samenleving [voortrekkers,

initiatiefnemers, organisatoren en anderen met een speciale

kennis/autoriteit] kunt uitschakelen.

AFWIJZING RELIGIE

Vanuit dat anti autoriteitsdenken wijzen de meeste

anarchisten religie af, enkele uitzonderingen daargelaten. [47]

Begrijp me niet verkeerd, waarde lezer :

Ik deel de kritiek van anarchisten [en ook anderen] op de rol,

die bijvoorbeeld de Kerk vaak [niet altijd] als INSTITUUT

gespeeld heeft, de machtsspelletjes, het misbruik van de religie

om onrecht te rechtvaardigen.

Maar dat is iets anders dan het geloof en vele anarchisten wijzen

dat ook af vanuit hun anti autoriteitsdenken.

Zij geloven [meestal] niet in een Hogere Macht.

Ik wel.

Maar goed, over geloofszaken mag iedereen zijn/haar eigen

standpunt innemen.

Geloof in een wereld zonder hierarchie daarentegen is,

naar mijn mening, niet mogelijk en niet realistisch.

ANARCHISTEN ALS BONDGENOTEN IN DE STRIJD

DE PRIJS : REPRESSIE EN INTIMIDATIE

Dat is het anarchisme als theorie, waarin ik aantrekkelijke

kanten vind [gelijkheidsstreven, strijd tegen het kapitalisme]

en punten, die mij niet aanspreken [geloof in een samenleving

zonder hierarchie, het afwijzen van ieder geloof/religie].

Wat anarchisten zelf betreft :

Voor mij zijn dat uitstekende bondgenoten in de strijd, waarop je

[in mijn ervaring] kan rekenen.

Hun moed, streven naar rechtvaardigheid en gelijkheid,

hun principiele stellingname :

Het dwingt bij mij grote bewondering af.

Bondgenoten zijn het in de anti racismestrijd :

Hun inzet bij het verzet tegen Zwarte Piet, politiegeweld,

de vluchtelingenstrijd, bewijst dat.

Kijk alleen maar naar de inhoud van de Anarchistische

Muurkrant, aanklacht tegen de Big Brother controle, het racistische

politieoptreden en de onvoorwaardelijke steun aan de opstand

in de Schilderswijk. [48]

Dat heeft een prijs.

Repressie, arrestatie, gebiedsverboden, politiegeweld. [49]

En mensen, die bereid waren, die prijs te betalen.

KUDOS !

Dat mag weleens gezegd worden, juist omdat de media er zo

negatief over berichten. [50]

ANARCHISTEN/VLUCHTELINGENSTRIJ D, ANTI RACISME STRIJD, SOCIALE STRIJD

DE PRIJS : REPRESSIE EN INTIMIDATIE

Twee anarchistische bondgenoten in de strijd wil ik eruit lichten.

Schrijver en activist Peter Storm, schrijver van meermalen genoemd

’’Krachtbronnen van de anarchie’’, die als activist actief deelneemt

aan de strijd [51] en ook nog eens een blog bijhoudt met

interessante, strijdbare en leerzame artikelen. [52]

Dan Joke Kaviaar, die zich onvermoeibaar inzet in de vluchtelingenstrijd,

anti racisme en ga zo maar door.

Met name haar inzet voor vluchtelingen heeft ze moeten bekopen

met repressie en vervolging. [53]

En gelooft u het of niet :

Afgelopen zaterdag 10 december, nota bene de Dag van de Mensenrechten,

heeft ze een zeer intimiderend en in alle opzichten onrechmatig bezoek

gehad van de politie. [54]

Reden ?

Omdat zij een brief had geschreven aan de Hoofddorpsr gymnastiekvereniging

SV Pax, die een thema dag had georganiseerd ’’Nieuw Guinea’’, waarbij

kinderen, die in zwembroek verschenen, zouden worden geschminkt als

’’inboorlingen’’ [55]

Racistische karikaturen dus.

De anti racistische organisatie Doorbraak protesteerde [56]

en ook Joke Kaviaar, die de volgende brief aan die gymnastiekvereniging stuurde :

’’“Ik vernam via Facebook dat uw vereniging aanstaande zaterdag een turn-event organiseert met ‘Nieuw-Guinea’ als thema en daarvoor kinderen vraagt om uitgedost als ‘inboorlingen’ te komen. Ik roep u nadrukkelijk op hiervan af te zien. ‘Inboorlingen’ is stigmatiserend voor mensen uit Nieuw-Guinea, en voor alle zwarte mensen en mensen van kleur in dit land. Horen zij er niet bij ? Het is stereotype beeldvorming en daarom racistisch. Dit zijn voorstellingen uit het koloniale tijdperk. Beneden alle peil.” [57]

Vandaar dat ’’politiebezoek’’

Joke meldt hierover aan Doorbraak :

’’ “Vanmorgen om half elf politie aan de deur gehad in verband met mijn mail aan de Hoofddorpse turnvereniging. Smeris van hier uit de Zaanstreek, wijkagent Ron Bergman die het woord voerde en nog eentje, stonden hier aan te bellen, op het raam te kloppen en op de deur te bonzen. Je reinste intimidatie. Ik ben uit mijn bed gerold en heb open gedaan. Ze wilden naar binnen. Dacht het niet. Ze begonnen over mijn mail aan de turnvereniging die onder de post van Doorbraak staat, dat ze die gezien hadden op Facebook. Ze wilden praten. Ik wilde dat natuurlijk niet, gaf dat aan en wilde de deur dicht doen. Bergman deed zijn voet tussen de deur en stapte daarmee deels binnen. Wat ik van plan was, kwamen ze vragen. En wat er in die mail stond. Ik kon niet anders dan enige uitleg geven, ondertussen roepend : “intimidatie” en “schandalig”. Aan het einde wilden ze mijn ID-bewijs nog zien. Ik zei dat ik in mijn eigen huis was en dat ik dat dus niet hoefde te laten zien. Maar ze gingen niet weg en bleven de vraag herhalen, waarop ik herhaalde dat ik dat niet hoefde, maar al die tijd kon ik de deur niet dichtdoen. Dus tenslotte heb ik toch maar mijn ID gepakt om ze weg te krijgen.

Daarna heb ik de deur in hun gezicht dicht gedaan.” [58]

ID VORDEREN IN JE EIGEN HUIS !

Het moet niet gekker worden !

EPILOOG

Politiegeweld, repressie, intimidatie en zo meer.

Dat valt anarchisten en andere antifascisten ten deel,

omdat ze zich verzetten tegen institutioneel racisme

[niet slechts ’’uitwassen], migratiebeheersing [schending

dus van vluchtelingenrechten], sociaal onrecht en zo meer.

Dat is dus ook, wat Zwarte Piet activisten en andere dappere

strijders tegen het onrecht ten deel valt.

Ik ben het lang niet in alles met anarchisten/anarchisme eens,

maar ik waardeer ze wel als principiele bondgenoten, op

wie je kunt rekenen.

Die het onrecht niet voor lief nemen en niet zwichten voor de verleiding van

het

’’pluche’’ [zoals in het verleden zoveel ’’linkse’’ of ’’socialistische’’

partijen gedaan hebben]

En blijven strijden.

Het politiegeweld tegen hen aan de kaak stellen, dat was

het doel van dit stuk.

Juist omdat dit vrijwel in de media wordt doodgezwegen,

maar wel de aandacht verdient van iedereen, die een betere

wereld wil, vrij van racisme en onderdrukking.

Als er door dit stuk iets meer aandacht is voor dit politiegeweld

EN voor het waardevolle streven van anarchisten naar gelijkheid

en humaniteit voor iedereen, is mijn doel bereikt.

Astrid Essed

