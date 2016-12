Formation mécanique vélo en non-mixité le 15 et 22 janvier

Atelier LA VELOTE

Nous sommes quelques filles, adeptes du vélo, qui organisons des formations en non-mixité choisie (meuf-trans-queer) sur la réparation vélo.

Suite à notre première expérience qui s’est très bien déroulée, nous vous proposons d’autres dates pour celles qui n’ont pas pu y participer...

Au programme : Deux journées de formation.

La première matinée est consacrée à la théorie, on passe en revue toute une série de composantes du vélo pour avoir une vue d’ensemble et dé-mystifier la mécanique (réparation chambre à air, dé voilage de roue, bloc de frein, démontage et entretien d’un moyeu de roue, vitesses et transmission, comment établir un diagnostic...)Le samedi début d’après-midi et le dimanche sera réservé à la pratique et aux réparations, idéalement sur son propre vélo, mais il y a aussi d’autres possibilités si vous n’en avez pas ou que votre vélo est tout neuf.

Quel niveau : Plutôt débutante ou semi-débutante

Pourquoi la non-⁠mixité ?

Nous nous sommes souvent vues retirer les outils des mains par des mecs lors d’ateliers divers et cela, en plus de générer de la frustration, est souvent un frein à l’apprentissage. Et au delà de ça, nous nous rendons compte que nous avons plus de mal à nous sentir légitime ou à être prises au sérieux quand il s’agit de mécanique dès qu’un mec n’est pas loin. Nous ne remettons pas en question la bonne volonté de certains, mais les faits sont là, et nous avons envie pour une fois de nous renforcer entre nous avant de pouvoir assumer nos compétences dans un milieu mixte.

Nous croyons aussi que le vélo est l’avenir de la bagnole, et qu’il n’est pas très compliqué d’en maîtriser la mécanique.

Petit texte sur la non-mixité : http://lmsi.net/La-non-mixite-une-necessite

L’idée est vraiment que nous puissions être plus indépendantes dans nos réparations, pour aider les potes, et éventuellement sur le long terme pour organiser d’autres ateliers vélos...

Pratiquement :

Les 15 ET le 22 JANVIER, de 9h30 à 18h à Papa Douala, avenue Adolphe Demeur 12, 1060 St Gilles.

Prix libre.

Apportez quelque chose à manger à partager pour le midi.

Venez avec un vélo pour les exercices pratiques.

Attention, il ne s’agit pas d’un atelier vélo ou chacune viendrait faire sa réparation pendant une heure, nous vous demandons idéalement d’assister aux deux jours.

(Si les jours proposés ne vous conviennent pas, écrivez nous un message, nous envisageons d’organiser une autre séance un lundi-mardi en février)

Inscriptions et questions : lavelote (at) riseup.net

Quelques liens :

https://reporterre.net/Les-ateliers-velo-antisexistes-roulent-de-mieux-en-mieux

http://www.slate.fr/story/104509/velo-outil-emancipation-femmes

http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/la-rencontre-des-ovarian-psycos-brigade-feministe-velo-de-la/