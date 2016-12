Capitalocène ou gigantisme totalitaire

Toute la production humaine

Pour les déchets, n’est pas vaine

Ainsi, depuis son apparition sur Terre

30 milliards de tonnes, il faut le faire

50 kg par mètre carré et par être humain

Le genre humain est vilain

Cela dit, les vaches, pour le méthane

Ne sont jamais en panne

Mais tout ce qui vit

Cela pète et cela chie

Un milliard de déchets électroniques

Sous terre, de la technologie, c’est la musique

Tout acte vécu s’inscrit

Dans une histoire, c’est ainsi

Cela s’inscrit dans la dent

Une carte d’identité, c’est marrant

Cela s’inscrit dans le cheveu

Cela n’est pas si curieux

Cela s’inscrit dans nos os

Toutes nos plaies, tous nos bosses, le vrai, le faux

Tout nous fiche, tout nous trace

Dans chaque instant qui passe

La société marchande nous casse

Vite, qu’une société sans argent se fasse

La marchandise, en tous domaines, nous tracasse !

C’est la maltraitance des hommes

C’est la maltraitance des femmes

C’est la maltraitance des adolescents

C’est la maltraitance des enfants

L’organisation de la maltraitance

Est partout sur notre Terre, c’est l’évidence

En l’absence de vrais soins humains

Personne ne peut s’y sentir bien

Aucune vraie relation

Quand en tout, c’est la compétition

Certes

Il y a des gens riches

Bien planqués dans leurs niches

Qui tous les jours peuvent manger du caviar

Pendant

Que la grande multitude, de la misère, en a marre

Malheureusement, de moins en moins d’anars

Pour gueuler contre cette abjection sans hasard

Le gâteau est aux mains de quelques privilégiés

Qui ne veulent rien partager

Nous sommes leurs bêtes

De temps en temps, ils nous jettent quelques miettes

Pas besoin d’un grand discours d’économie

Pour en percevoir immédiatement l’ignominie

Alors que toutes les richesses du monde

Devraient justement profiter à tout le monde !

Et c’est la guerre dans tous les pays

Dont l’origine est simple, c’est le profit

La religion, l’idéologie, y sont les alibis

Tout devrait ainsi

Sombrer dans une irréductible anhédonie

Des tranquillisants, nouveaux ciseaux d’Anastasie

Le monde entier est liberticide

Contre cela, il faut un puissant rodenticide

Mais le rat est bien plus gentil

Que l’être humain qui est son ennemi

Le fascisme pluriel triomphe dans tous les pays

Avec un visage démocratique, qui pue le pourri

Toutes les fractions du capital en sont, c’est le même parti

Et par exemple, en France

Autre royaume de la finance

Bientôt, la suppression des diverses allocations

Pour les pauvres, terminus la CMU, c’est le programme Fillon

Mais plus que des mutuelles privées

Mais de la charité, mais de la mendicité

Pour se faire soigner, il faudra pouvoir payer

Ou alors, tu n’auras qu’à crever

C’est déjà un peu comme cela, en vérité

Il faudrait un coup du monde

EXTERMINER tout l’immonde

Si tous les pauvres s’y mettaient

Si tous les pauvres le voulaient

Surtout, si tout les pauvres le pouvaient

Certes

Mais c’est ce qu’il faudrait !

Pour les pauvres, la vie

C’est comme un film de Laurel et Hardy

Seulement, dans la vie, personne n’en rit

Et dans 56 films, 88 traumatismes oculaires

Et autres traumatismes divers

Finalement, cela n’est pas du cinéma

C’est la vie des pauvres, voilà !

Et de plus en plus de gens dans les villes

En 1800

Deux pour cent de la populaion mondiale vivait en ville

Vers 2050

80 pour cent de la population mondiale vivra en ville

Et des tours de plus en plus hautes

De la hiérarchie verticale, la surpopulation en faute

Hong Kong avec déjà 1250 gratte-ciels

Un jour, des villes entières, pour que tout s’y mêle

Des villes tours, des tours villes, gigantisme

Le fascisme premier adepte du futurisme

Déjà, 600 m, 800 m, demain, plusieurs kilomètres

En 1894, le Manhattan Life Insurance Building de New York, cent mètres

Tout est à l’image de nos mentalités

Il n’y a aucune liberté dans ce qui est conditionné

Le cerveau humain produit ce qui l’a produit

Ainsi, année après année, le cerveau rétrécit

C’est donc un cercle sans fin

Seule une révolution des consciences, pourrait y mettre fin !

Patrice Faubert ( 2016 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "