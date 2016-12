http://www.gettingthevoiceout.org/action-contre-lexpulsion-dun-handicape-physique-armenien-ce-191220169564/

Action contre l’expulsion d’un handicapé physique Arménien ce 19/12/2016

Read this post in English, Nederlands

R, 26 ans, son frère A, 30 ans, et leur maman sont au centre fermé Caricole à Steenokkerzeel depuis deux mois. Ruben, l’ainé de la famille, présente une maladie évolutive grave et est physiquement très handicapé. Il a besoin d’une assistance constante de sa maman pour manger, s’habiller, faire sa toilette et il se déplace en chaise roulante.

Ils sont arrivés en Belgique il y a six ans. Ils ont fui l’Arménie en raison de problèmes politiques (la famille était en danger après l’assassinat d’ un oncle) et de la très mauvaise santé de R, qui ne pouvait recevoir de soins adéquats dans son pays. Le père a fui en Russie, où il vit actuellement dans la précarité et sans papiers.

Depuis leur arrivée en Belgique, ils ont obtenu à trois reprises une carte orange leur permettant de vivre et de donner les soins nécessaires à R. Ce dernier a été opéré plusieurs fois et reçoit un traitement adapté à sa maladie pour ralentir l’évolution de son état et pour favoriser sa mobilité.

Mais sur décision de l’Office des Étrangers leur carte orange n’a pas été renouvelée, la famille a été arrêtée et placée au centre fermé Caricole en vue de leur expulsion vers l’Arménie.

Ils ont reçu ce 15/12/2016 un avis d’expulsion sous escorte pour ce lundi 19/12/2016. « Sous escorte » signifie une expulsion accompagnée de plusieurs policiers, les personnes étant menottées et amenées de force dans l’avion. A noter que déjà à plusieurs reprises les membres de la famille ont été amenés menottés au tribunal. R a été menotté à sa chaise roulante et a été très choqué de ce traitement.

Plusieurs certificats médicaux attestent de la gravité de sa maladie et mentionnent qu’« un retour dans le pays d’origine où ces traitements sont difficilement, sinon quasi totalement inaccessibles, se traduirait par une reprise de l’évolution pathogène et une progression des symptômes et du handicap. »

R explique qu’un retour au pays signifie une « mort lente pour lui », les médicaments qu’il reçoit n’existant pas en Arménie et d’autres substituts n’étant pas adaptés ni accessibles.

En octobre 2015 des avocats, juristes, médecins, assistants sociaux dénonçaient dans un livre blanc l’interprétation toujours plus restrictive des critères donnant accès au permis de séjour pour raisons médicales en Belgique et exigeaient « une application de la loi respectueuse des droits humains des étrangers gravement malades ». Aujourd’hui nous constatons que rien n’a changé. Les soins avancés dans nos pays « civilisés » ne sont disponibles que pour les citoyens privilégiés.

Ce 13 décembre la Belgique a été condamnée encore une fois par la Cour européenne des droits de l’homme pour traitement inhumain et dégradant. La victime cette fois était un homme géorgien gravement malade, expulsé vers son pays d’origine alors que sa famille était en Belgique.

Ces condamnations se multiplient mais ne changent rien à la politique répressive de la Belgique, qui s’apprête de nouveau à envoyer une personne gravement malade vers un avenir de souffrance.

Empêchons l’expulsion de cette famille en allant à l’aéroport pour expliquer leur situation ce lundi 19/12 à 17 25 à l’enregistrement des bagages ou/et à l’enregistrement

Vol vers Varsovie (escale) LO 234 19h25

Et campagne de fax, appel et mail aux responsables de ces expulsions criminelles

La compagnie aérienne

Polish Airlines

tel + 32 78 180 014 Open 24 h lot_info@lot.pl

Et nos ministres

F.Roosemont

Directeur de l’Office desEtrangers

Bur_Presse@dofi.fgov.be

T02793 80 31 (NL – EN) – 02 79380 30 (FR), Fax 02 274 66 40

Charles Michel

Premier Ministre

Tél : 02 501 02 11 Fax:02512 69 52

e-mail:charles.michel@premier.fed.be

Jan Jambon

Vice Premier Ministre et Ministre del’Intérieur

tél:02 504 85 13 Fax:02 504 85 00

email:kabinet.jambon@ibz.fgov.be

Theo Francken

Secrétaire d’Etat à l’Asile etlaMigration

Tél : 02 206 1421–

theo.francken@n-va.be

kab.francken@ibz.fgov.be

Didier Reynders

Téléphone : 02 501 8591 Fax : 02 513 25 97

E-mailcontact.reynders@diplobel.fed.be