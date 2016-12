Nos regards sur… les dystopies numériques

Si le cinéma d’anticipation effraie parfois par ses perspectives, nous proposons d’aborder ces dystopies comme un outil de questionnement, de projection de nos craintes à travers les trajectoires des personnages qu’il met en scène, mais également de réfléchir avec les participants à la question : « Qu’en est-il vraiment ? » et « Que pouvons-nous faire ? »

Projection de film + discussion autour d’un verre dans l’ambiance accueillante du Labokube : Utilisateurs et objets connectés : qui contrôle qui ?

http://www.arc-culture.be/events/nos-regards-her/

Le film projeté

Her

De Spike Jonze

Avec Joaquin Phoenix, Scarlett Johanson, Olivia Wilde

Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors l’acquisition d’un programme informatique ultramoderne, capable de s’adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait la connaissance de ‘Samantha’, une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux…