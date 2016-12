Bonjour,

Des amis aveyronnais seront de passage à la librairie ce jeudi 22 décembre à 19h30 pour nous présenter le film "Pas des nos arresta" qui revient sur la lutte contre le transformateur à Saint Victor en Aveyron.

Au plaisir de vous y voir...

Synopsis :

A l’ère de la transition énergétique pour la soit-disant croissance verte, RTE tente de s’approprier les terres de deux jeunes agriculteurs, à Saint-Victor dans le Sud-Aveyron, pour implanter un transformateur électrique de sept hectares. Ce transformateur redistribuerait sur le réseau international du commerce de l’énergie, la production de 1000 éoliennes en constructions sur les crêtes de la région.

Alors que la municipalité de Saint-Victor et la majorité des habitants sont contre le projet ; les machines invasives de RTE et des promoteurs avancent, appuyés par les services de l’État.

Au premier jour de l’hiver 2014, une cabane nommée l’Amassada se dresse sur les terres convoitées. Les rencontres, les liens, les résistances s’étendent et s’intensifent.

Nous sommes au futur, voici les éléments qui se défendent aujourd’hui.

"Les anciens disent que sur cette montagne, le Merdélou, on venait chercher l’ail des ours, que les sources d’eau y abondent, que c’est une montagne magique... Maintenant une pauvre pancarte en bois indique « parc éolien 4 km » sans doute pour la poignée de touristes hypothétique.

Où trouver les mots pour dire ce qui se passe ici. On dit que lorsqu’on perd la chair d’un monde, on perd aussi la capacité du langage."

