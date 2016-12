Dreigende uitzetting gehandicapte Armeense jongeman/Brief aan Belgische autoriteiten

DREIGENDE UITZETTING GEHANDICAPTE ARMEENSE

JONGEMAN/BRIEF AAN VERANTWOORDELIJKEN BELGISCHE

ASIELKETEN

VOORAF :

Op maandag 19 december dreigt een 26 jarige ernstig zieke Armeense

gehandicapte jongeman door de Belgische autoriteiten te worden

uitgezet naar Armenie, waar nauwelijks goede en betaalbare medische zorg is

Zie informatie

http://www.gettingthevoiceout.org/aktie-tegen-de-uitzetting-van-een-gehandicapte-jongen-naar-armenie-op-19122016/

Een misdaad, naar mijn mening

Vandaar onderstaande brief

AAN

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE BELGISCHE

OVERHEID, VERANTWOORDELIJK VOOR HET

UITZETTINGSBELEID VAN VLUCHTELINGEN

PREMIER :

C MICHEL

VICE PREMIER EN MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE ZAKEN

J JAMBON

DIRECTEUR GENERAAL DIENST VREEMDELINGENZAKEN

F. ROOSEMONT

STAATSSECRETARIS VOOR ASIEL EN MIGRATIE

T. FRANKEN

’’Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.’’

Artikel 1, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/P ages/Language.aspx ?LangID=dut

Geachte heren,

Op de valreep, maar nog niet te laat, vraag ik uw aandacht

voor een op handen zijnde misdaad, die zich dreigt te

voltrekken, maar door uw ingrijpen nog voorkomen

kan worden.

Datum van misdaad :

Maandag 19 december 2016. [1]

Geeft u hieraan geen gehoor, bent u, zowel juridisch als

moreel, verantwoordelijk voor de gevolgen.

Misdaad betreft de dreigende uitzetting van een 26 jarige Armeense

jongeman, die aan een ernstige progressieve ziekte

lijdt en lichamelijk zwaar gehandicapt is. [2]

Hoe is dat mogelijk in een land, dat de Universele Verklaring

van de Rechten van de Mens ondertekend heeft, waarin de bescherming

van mensenrechten is vastgelegd

’’Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.’’

[3]

Gedraagt u zich in een geest van Broederschap ?

In het geheel niet !

Nou ben ik wel gewend, dat Belgie en andere Europese landen,

waaronder Nederland, vluchtelingenrechten tot boksbal

maken [4], maar van deze grofheid viel ik toch even

van mijn stoel !

Ik herhaal :

DE UITZETTING VAN EEN JONGEMAN MET EEN PROGRESSIEVE

ZIEKTE, DIE BOVENDIEN ZWAAR LICHAMELIJK GEHANDICAPT IS. [5]

Een jongeman, wiens rechten als Staat u zou moeten beschermen,

moreel en juridisch.

Ik weet niet, of u het Internationale Verdrag van de Rechten van

Gehandicapten getekend hebt [6], maar eigenlijk is dat niet van belang.

Is er een Verdrag nodig om de beginselen van de menselijkheid

te dienen ?

Ga u diep schamen !

Sowieso dient u dus de rechten van gehandicapten te beschermen,

vluchtelingen of Belgen.

Maar daarnaast is er nog iets ergers :

De situatie in Armenie zelf.

Is de mensenrechttensituatie al slecht tot zeer slecht [7], hetzelfde

geldt voor de gezondheidszorg.

De gezondheidszorg is slecht en praktisch onbetaalbaar.

Lees er het Bulletin van de Wereld Gezondheidsorganisatie maar

op na. [8]

Als dat al een probleem is voor ’’gewone’’ gezondheidsproblemen,

laat staan voor gehandicapten en mensen in zo’n wanhopige

medische situatie als de uit te zetten jongeman. [9]

Ik denk, dat ik mijn punt nu wel duidelijk gemaakt heb.

Doe het enige fatsoenlijke en doodgewoon menselijke

en zie af van de uitzetting van deze jongeman.

Laat hem en zijn familie [moeder, broer] in Belgie een

leven in waardigheid leven.

Dat ik u daaraan, een week voor Kerstmis, aan moet

herinneren, is al erg genoeg.

Handel dus volgens de humanitaire principes, zoals door

u ondertekend in de Universele Verklaring van de Rechten van

de Mens.

Zo niet, dan bent u hoofdverantwoordelijke voor

de misdaad, een doodziek mens uit te zetten, zonder enige

hoop.

Wilt u dat op uw geweten hebben ?

Ik vertrouw op uw juiste beslissing.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

www.astridessed.nl

NOTEN

[1]

AKTIE TEGEN DE UITZETTING VAN EEN GEHANDICAPTE

JONGEN NAAR ARMENIE OP 19/12/2016

http://www.gettingthevoiceout. org/aktie-tegen-de-uitzetting- van-een-gehandicapte-jongen-na ar-armenie-op-19122016/

[4]

TERUGKEERBELEID NED OVERHEID

http://www.astridessed.nl/tag/ terugkeerbeleid-ned-overheid/

’’Parwais Sangari leeft al bijna een jaar in Kaboel bij zijn oom. Hij wordt naar eigen zeggen bedreigd en leeft ondergedoken. Perspectief op een normaal leven heeft hij niet, blijkt uit een telefoongesprek met het Radio 1-programma ‘Hautekiet’.

De Afghaan Parwais Sangari was in 2008 als 16-jarige naar België gekomen na de moord op zijn vader. Hij leerde Nederlands, maakte bijna zijn opleiding tot lasser af maar zijn asiel- en regularisatieaanvragen werden afgewezen.

Sangari werd op 9 juli uitgewezen naar zijn geboorteland. De uitwijzing zorgde voor heel wat heisa in ons land, omdat Parwais als een toonbeeld voor goede integratie gold. Terug in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is hij bij een oom gaan inwonen.’’

DE STANDAARD.BE

PARWAIS SANGARI AL BIJNA JAAR ONDERGEDOKEN

IN KABOEL

17 JUNI 2013

http://www.standaard.be/cnt/dm f20130617_00625523

PARWAIS SANGARI UITGEZET ONDANKS PROTEST/

GEWETENLOOSHEID BELGISCHE STAAT EN KLM/

BRIEF AAN KLM

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/2012 parwais-sangari-uitgezet-ondan ks-protestgewetenloosheid-belg ische-staat-en-klmbrief-aan-kl m/

[6]

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION

AND PROMOTION OF THE RIGHTS AND DIGNITY OF

PERSONS WITH DISABILITIES

http://hrlibrary.umn.edu/instr ee/disability-convention2006.h tml

[7]

LEES VOOR MENSENRECHTENSITUATIE ARMENIE

RIJKSOVERHEID AMBTSBERICHT ARMENIE

https://www.rijksoverheid.nl/d ocumenten/ambtsberichten/2016/ 04/25/armenie-2016-04-25

[8]

’’In the Communist era, Armenia enjoyed one of the best health-care systems of all the Soviet republics, delivering comprehensive care on a centralized basis. Since then the system has fragmented along partially free-market lines and is today failing the majority of the people it is supposed to serve. Skewed towards expensive hospital interventions that swallow up more than 50% of the national health budget, the Armenian health system falters at the local community level and is often totally absent from rural areas.’’

BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

ARMENIANS STRUGGLE FOR HEALTH CARE AND MEDICINES

http://www.who.int/bulletin/ volumes/87/7/09-010709/en/

