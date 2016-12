Geert Wilders weigert moslima hand te schudden/Met fascisten praat je niet

GEERT WILDERS WEIGERT HAND MOSLIMA TE SCHUDDEN/MINDERWAARDIGE VERTONING MAMA’S VAN HALAL/MET FASCISTEN PRAAT JE NIET

http://www.astridessed.nl/geert-wilders-weigert-hand-moslima-te-schuddenminderwaardige-vertoning-mamas-van-halalmet-fascisten-praat-je-niet/

Er zijn momenten waarop je aarzelt, of je over een bepaald

onderwerp wel moet schrijven, omdat je niet kunt kiezen tussen

volstrekt onbenullig, lachwekkend, tenenkrommend of plaatsvervangend

pijnlijk.

Dat overkwam mij bij de hernieuwde uitzending van ’’Mama’s van Halal’’ [1],

voorheen [dan spreek ik over tien jaar geleden] ’’Meiden van Halal’’ [2]

De ’’Meiden van Halal’’ was een Nederlands televisieprogramma van de

publieke omroep, dat voor het eerst in 2005 werd uitgezonden en werd

gepresenteerd door drie zusters Esma, Jihad en Hajar, die [en dat vond

ik sterk, zeker met de toen al virulente Islamofobie] het programma

presenteerden met een hoofddoek op. [3]

Dat dat tot bizarre reacties leidde blijkt wel uit een confrontatie

met een Islamofobe vrouw in de trein. [4]

Ook werd een van de zussen in Belgie in een restaurant geweigerd. [5]

Goed dus, om deze zaken aan de kaak te stellen.

Interessant ook, zo’n programma ’’Meiden van Halal’’, omdat het een

van de weinige programma’s was, waar ook migranten aan het woord

kwamen en werden gehoord, zonder dat er OVER hen gesproken werd.

Aardig concept ook, na ruim 10 jaar [recentelijk dus] opnieuw

een aantal uitzendingen te maken waarin werd gevolgd, hoe het

leven van de nu ’’Mama’s van Halal [getrouwd en met kinderen]

was vergaan, hoe het nu stond met de positie van moslims in

Nederland en hoe met de mensen [politici] met wie zij toen gesproken hadden.

[6]

Interessant ?

Een ding klopte echter niet :

De dames wilden ook praten met PVV leider G Wilders, maar hij

behoorde NIET tot degenen, met wie ze al gesproken hadden.

Hij had juist ieder gesprek geweigerd. [7]

En dat was nog in een tijd, dat hij weliswaar al Islamofoob

en racist was [8], maar niet zo fascistisch ontspoord als heden ten

dage. [9]

Nu vond ik het destijds al onbegrijpelijk, dat moslimorganisaties

en individuen het debat wilden aangaan met iemand, die zo duidelijk

Islamofoob was.

Nu praten, nu Wilders openlijk is ontspoord als fascist, een vorm

van verraad.

INKIJKJE IN HET WILDERSE

WIE IS GEERT WILDERS ?

Is die kwalificatie ’’verraad’’ te kort door de bocht ?

Dacht ik niet.

Een inkijkje in het Wilderse :

Wilders is de man, die in Goebbels achtige, ophitsende

taal heeft uitgekraaid voor zijn hysterische fans ’’minder,

minder’’ [10], waarvoor hij, terecht, is veroordeeld. [11]

Wilders is de man, die Moskeeen wil sluiten en Koran’s in

beslag wil nemen, desnoods met politie inzet. [12]

Die Moskeeen aanduidt als ’’haatpaleizen’’ [13]

Die vluchtelingen ’’testosteronbommen’’ genoemd heeft [14]

en het land doorreisde om de mensen op te zetten

tegen vluchtelingen. [15]

Waardoor hij medeverantwoordelijk werd voor anti-vluchtelingen

geweld. [16]

Die mannelijke vluchtelingen preventief wilde opsluiten

in AZC’s [17], zonder dat zij dus strafbare feiten begaan hadden.

Die een verkiezingsvod heeft gepresenteerd [18], nog extremer dan

de nazi NSDAP van Hitler in de 20 er jaren. [19]

Die drie Surinaamse verdachten van de dood van een taxichauffeur

’’drie beesten van Surinaamse afkomst’’ noemde. [20]

Wilders, de man, die een adhesiebetuiging deed aan de neo nazi

beweging Pegida [21] en daarmee goede betrekkingen onderhoudt.

Die hartelijke betrekkingen onderhoudt met Marine Le Pen, leider

van het extreem-rechtse Front National. [22]

Moet ik nog verder gaan ?

Ik dacht het niet.

Wilders is een fascist. [23]

En met een fascist praat je niet.

En wel helemaal niet, als je hoort tot de gediscrimineerde

bevolkingsgroep van Wilders.

Marokkaanse, moslima met hoofddoek.

GESPREK OF GEEN GESPREK/THAT’S THE QUESTION

Ik wil wat ik geschreven heb, best nuanceren :

Want ik kan mij voorstellen, dat een ’’gesprek’’ met Fuhrer Wilders

mogelijk is.

Maar dan in de vorm van een keihard interview, waarin zijn fascisme

ontmaskerd wordt.

Precies een gesprek, dat Wilders nooit zou aangaan en wat ook de

intentie niet was van de ’’Mama’s van Halal’’

Als ik al terughoor, met wat voor fluwelen handschoentjes ze, in

hun ’’grappige’’ commentaar [24], voormalig minister Verdonk, hoofdverantwoordelijke

voor de dood van een Afghaanse vluchteling [25] en de Schipholbrand [26]

aanpakten, rijzen mijn haren al te berge.

Als ik al hoor, wat de ’’Mama’s van Halal’’ aan ’’meneer Wilders’’ vroegen [27]

toen hij weigerde, met hen in contact te treden, heb ik al een vermoeden,

hoe dat ’’gesprek’’ gelopen was.

En een vriendelijk gesprek voer je gewoon niet met een fascist.

Die confronteer je.

GEERT WILDERS WEIGERT HAND/WAT GING ERAAN VOORAF ?

Met een fascist voer je geen ’’gewoon’’ gesprek.

Op principiele en morele gronden.

Maar los daarvan staat de handenweigering van Wilders [27].

En of dit nu vriendelijk klinkt of niet :

Dat is de dames [of betrokken dame] hun ’’eigen schuld’’

en het nogal onnozel klinkende ’’Hij weigert mijn hand’’ [28]

sloeg nergens op.

Wilders is een fascist en een vijand van alles waarvoor deze dames staan.

Hun religie, hun afkomst, hun hoofddoek.

Wat hadden ze dan verwacht ?

Bovendien hebben ze, voorafgaande aan deze confrontatie, Wilders

’’gebombardeerd’’ met telefoontjes, mails etc, zonder enige reactie te

ontvangen.

Is het dan niet duidelijk, dat hij een gesprek niet op prijs

stelt ?

HET HANDENWEIGERENDE MOMENT

Ik ergerde mij al aan de bijna slaafse manier waarop de dames

in gesprek met iemand, die ook stond [waarschijnlijk een journalist]

te wachten, zich afvroegen, wat hun houding moest zijn om met Wilders

in contact te kunnen komen.

Ze kregen het advies ’’vriendelijk en open’’ te zijn en vonden dat

zelf ook de beste houding........

Zie filmpje [28]

MET JE VERVOLGER

DE MAN, DIE JOUW AFKOMST EN RELIGIE HAAT !

Locatie

In de hal van de Tweede Kamer.

Politici kwamen naar buiten en een aantal werd geinterviewd.

Toen kwam de Grote Leider, omringd door een aantal journalisten,

de trap af en een van de dames posteerde zich aan de zijkant en

stak haar hand naar Wilders uit, zeggende ’’Meneer Wilders’’ [29]

Wilders zag haar en liep door.

Al pijnlijk en degrading genoeg.

MAAR HET WERD ERGER, OMDAT DE DAME

WILDERS ACHTERNA RENDE EN HET WEER PROBEERDE [30]

How low can you sink !

En toen zei ze, ONGELOOFLIJK, tegen deze fascist, die

liefst moslims, zwarten en andere mensern van kleur op

de boot zet :

’’Meneer Wilders, waarom zouden wij op u moeten stemmen ?’’ [31]

Ik weet niet van haar, maar IK stem niet op iermand, die mij

etnisch wil zuiveren, mijn religie beledigt en mij niet als

volwaardig mens erkent.

BAH.

TENENKROMMEND

Ze kregen ze nog een ’’veeg uit de pan’’ van de journalist,

met wie ze in het begin stonden te praten.

Op dezelfde onnozele manier spraken ze er met hem over, dat Wilders

ze ’’gewoon genegeerd’’ had.

Waarop de man zei, dat hij dat gezien had.

Waarma hij vervolgde met ’ ’’’ ik heb hem ook niet kunnen spreken,

niemand, dankzij jullie’’ [32]

Hij voegde er nog aan toe, dat Wilders normaal altijd met journalisten

staat te praten, maar de ’’Mama’s van Halal’’ zag en waarschijnlijk dacht

’’daar heb ik geen zin in’’ [33]

En dat was precies de essentie

Zij hadden Wilders benaderd, de reactie was duidelijk NEE

en ze hebben zich toch opgedrongen.

En kregen wat ze konden verwachten.

WILDERS

Want bekijk het eens vanuit het standpunt van Wilders :

Hij heeft duidelijk gemaakt [door op niets te reageren],

dat hij NIET met deze dames wil praten, wat hij trouwens

10 jaar geleden ook al gedaan heeft. [34]

Ze hebben hem bestookt met telefoontjes en mails.

Geen reactie.

En dan staan ze hem in de hal [zo zal hij dat zien]

op te wachten en als hij de hand weigert, rent de betreffende

dame hem achterna.

Niet vreemd toch, dat hij ze op zijn zachtst gezegd, opdringerig en

irritant vindt ?

Dit houdt duidelijk GEEN verdediging van Wilders in, maar een

logische conclusie uit het feit, dat hij niet heeft gereageerd, in

het verleden niet heeft gereageerd en ook nooit zal doen !

Vanwege zijn racistische en Islamofobe agenda.

Waar blijft dan het zelfrespect van deze ’’’Mama’s van Halal’’

om dan alsnog achter deze fascist aan te rennen.

DEGRADING, IN EEN WOORD !

EPILOOG

Dat Wilders niet met de ’’Mama’s van Halal’’ wilde praten,

had ik ze ook kunnen vertellen.

Hadden ze zichzelf de moeite van de reis en een keiharde

weigering bespaard.

Wilders is een fascist, een vijand van moslims, Marokkanen en

alle andere ’’etnische minderheden’’, ook wel

’’niet westerse allochtonen’’ genoemd.

Het moet dus je eer te na zijn, met een dergelijke politicus

van de Kwade Boodschap te willen spreken, tenzij je hem

keihard confronteert.

Dat hebben ze niet gedaan en wat mij betreft hebben ze gekregen,

wat ze verdienden.

Een keihard lid op hun neus.

Misschien dat het nu tot ze doordringt, dat je met fascisten niet

praat.

Die bestrijd je.

Astrid Essed

