Des bougies à Vottem

Bonjour à toutes et à tous,

Ce samedi 24 décembre , nous vous invitons, comme chaque année, à vous rassembler avec des bougies autour du centre fermé de Vottem, entre 16 et 18H, pour éclairer la face la plus honteuse de la politique d’asile et d’immigration de l’Etat belge, les centres fermés et les expulsions...

Une délégation entrera, composée par des représentants d’associations, et des parlementaires. Cette délégation apportera un message de solidarité, un soutien chaleureux surtout, et une recharge téléphonique pour chacun. Nous remettrons aux parlementaires des questions à poser à la Direction, en lien avec l’actualité.

Chaque centre fermé pour étrangers reste une prison qui cache son nom, un lieu conçu pour briser la résistance face à l’expulsion, ce qui implique une violence au quotidien. Celle-ci atteint son paroxysme lors de l’expulsion ! Les enfermés sont des personnes qui n’ont pu obtenir de titre de séjour, à cause des politiques restrictives en matière d’asile et d’immigration de nos gouvernement successifs, mais qui n’ont eu d’autre choix que de rester ici parce qu’elles sont en danger, en insécurité dans leur pays.

Même si vous n’avez que quelques minutes, nous vous demandons d’être présents, nombreux, pour que nous soyons vus et entendus pendant ces deux heures !

En effet la politique menée par Théo Francken, secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration, pleinement soutenue par ce gouvernement, a pour objet de renforcer la criminalisation des étrangers qui se retrouvent sans titre de séjour, en évoquant par exemple la chasse aux délinquants d’origine étrangère... Cela pour séduire l’électorat, tenté par le populisme ou l’extrême droite. Selon nous c’est le même objectif que ce gouvernement poursuit en refusant un visa humanitaire à une famille syrienne. Il faut éviter "un appel d’air", voilà les propos tenus par Charles Michel ! Il ajoute que des demandeurs d’asile du monde entier afflueraient en Belgique... Nous savons pourtant que c’est une très petite minorité de réfugiés qui viennent en Europe. Nous savons aussi que c’est parce que toutes les frontières sont fermées, voir le récent accord entre l’Union Européenne et la Turquie, et parce que l’on refuse les visas, que la mer Méditerranée est devenue un vaste cimetière...

Théo Franken a également décidé de développer la capacité des centres fermés afin d’augmenter le nombre d’expulsions (1000 de plus par an). Pour cela il ne s’attaque pas seulement aux demandeurs d’asile. Il considère par exemple toute demande de regroupement familial comme suspecte : tout mariage mixte est dit "blanc", et les bébés des couples mixtes deviennent des "bébés papiers" ... Quant à ceux qui oseraient encore demander la régularisation, même s’ils peuvent s’attendre à une réponse négative, ils doivent maintenant payer pour introduire un dossier !

Le plus grave : Théo Francken veut réenfermer les familles et enfants ; il a comme projet de faire construire des pavillons à côté du 127 bis à Steenokkerzeel , sous les avions qui décollent chaque minute. Nous nous sommes battu contre l’enfermement des enfants, et nous avons gagné. Depuis 2008, les enfants ne sont plus dans les centres fermés. La Belgique a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme -arrêt Tabitha- en 2006, pour l’enfermement d’une petite fille de 5 ans considéré comme un "traitement inhumain" . L’enfermement entraîne des conséquences très graves pour les enfants, surtout sur le plan psychologique. Ils ne peuvent comprendre leur enfermement, ni celui de leurs parents. Ils ne sont plus scolarisés, sont coupés de tous leurs contacts sociaux, de leurs attaches ...

Enfin nous voulons dénoncer deux aspects particulièrement choquants à Vottem.

Depuis juillet 2014 a été ouverte à Vottem, suite à une décision du précédent gouvernement, une aile "spéciale" pour les détenus considérés comme "ingérables" : ceux qui se rebellent, certains qui sortent de prison à qui on inflige une double peine, de grands malades qui devraient être soignés dans une institution adéquate... Cette section permet de maintenir en isolement des personnes pendant des semaines, sans aucune réglementation, c’est un cachot à grande échelle déguisé, la "prison dans la prison" et la torture déguisée !

D’autre part, certaines détentions sont très longues, atteignant parfois un an , par exemple celle d’Algériens pour lesquels l’Algérie refuse d’octroyer un laissez-passer. Les personnes concernées sont détruites, anéanties...

Pour soutenir l’action du CRACPE, et les détenus, vous pouvez apporter des recharges pour gsm lycamobile à 5 euros, ou des sous pour en acheter.

Rappelons que le gsm est l’unique moyen de communication pour que les mots sortent de Vottem...

Dans le même ordre d’idée, nous récoltons aussi toujours des gsm, soit nouveaux, soit anciens, mais en parfait état de fonctionnement, avec chargeur, qui ne font pas de photo. En effet, comme nous le répétons sans cesse, l’Office des Etrangers entend bien cacher ce qui se passe dans les centres fermés ...

En espérant que nous serons nombreux le 24, pour ces mille et une raisons de se révolter : Vottem, je ne l’accepte toujours pas !

Nous savons que beaucoup ont des rendez-vous familiaux ce soir là, donc on demande à chacun de consacrer un petit moment, à l’heure qui lui convient, afin de transmettre aussi de la chaleur solidaire aux enfermés !

pour le CRACPE,

France Arets