Objectif G20 ! Discussion autour du G20 à Hambourg

Du 7 au 8 juillet 2017 se tiendra le G20 à Hambourg. Le G20, cette grande communion de tous les intérêts capitalistes, impérialistes et réactionnaires. Cette année, les têtes d’affiche s’annoncent particulièrement grandioses : Trump, Erdogan, Poutine, le·la président·e français·e dont la politique pro-dominants est déjà certaine,… Ces personnages, même si caricaturaux, ne sont que le reflet du système détraqué dans lequel nous vivons tous et toutes. C’est ce système que nous devons chercher à abattre. La tâche ne sera pas aisée car, bien qu’affaibli par une crise économique qui court depuis presque 9 ans, il a su renforcer son armature de protection, des nouveaux équipements policiers aux nouvelles législations anti-terroristes en passant par des journa-flics qui serrent toujours plus les rangs pour défendre ce système.

Face à cela, la résistance s’organise... la police Allemande a déjà déclaré dans plusieurs journaux que cet événement « risquait » de faire face à la plus grande mobilisation depuis Gênes en 2001 et qu’elle attendait plus de 100.000 opposant.e.s. Toutes les conditions semblent réunies pour faire de ce G20 une date importante pour construire une convergence des luttes internationale.

Nous sommes un petit groupe de motivé.e.s à vouloir organiser un départ collectif pour renforcer le contre-sommet . Néanmoins, nous savons également que des critiques ont été émises concernant l’organisation de ces contre-sommets : spectaculaires, concentrant l’affrontement avec l’ennemi là où il est le plus fort, etc. C’est pour cela que nous tenions à avoir cette discussion, d’une part pour que toute personne intéressée à participer puisse s’impliquer dans l’organisation du « convoi » et mettre en pratique notre idéal d’auto-organisation et, d’autre part, afin de pouvoir discuter avec toutes les personnes ayant pris part à différents contre-sommets, qui peuvent évoquer leur vécu et les expériences ou leçons qu’ils en ont tirées pour faire que ce G20 soit plus qu’une énième messe militante internationale.

La discussion se tiendra le samedi 28 janvier 2017 à partir de 18h au local Sacco & Vanzetti (54 chaussée de Forest)