La Bourse ou l’économie prostituée

8 septembre 1888

Annie Chapman est retrouvée morte

L’éventreur est ressorti par la porte

Prostitution de la misère

Misère de la prostitution

Et de bien et bien des façons

La prostitution pour les civils

D’une prostitution l’autre, aucune n’est plus vile

Pendant une guerre

Et comme d’un pays l’autre, c’est toujours la guerre

Il y a une permanence des bordels militaires

De l’hétaïre de la Grèce antique

Toujours l’argent, toujours le fric

800 prostituées encore à Athènes aujourd’hui

300 maisons closes où s’échouent des vies

Et toute une hypocrisie sexuelle

Inhérente à la misère sexuelle

La société est une cuirasse caractérielle

Et dans beaucoup de pays

Du trottoir, des bordels, tout est interdit

France, Angleterre, USA, Vatican/Italie

En Allemagne, plus ouvert est l’esprit

400.000 travailleuses du sexe

Depuis 2002, personne ne s’en vexe

En Grèce

Africaines, asiatiques, rien ne les rebute

Pour survivre la mentalité mute

C’est vingt euros pour sept minutes

Du sexe à la chaîne, le mâle veut inscrire son but

Parfois deux clients au même moment, c’est le rut !

Des filles de joie du Moyen Âge

La détresse économique met tout en cage

Toute une économie de proxénétisme

Tout le proxénétisme de l’économie

Misère de la prostitution

Prostitution de la misère

Autrefois en RDA

La putain devenait espionne, voilà

Tout un monde de décibels olfactifs

Quand le corps est une transaction, un produit effectif

C’est simplement la société marchande

Qui nous prostitue à sa bande

Et les fonctions vitales qui quémandent

Louer ou vendre son cul

Louer ou vendre ses muscles

Selon ses moyens, selon ses mues

Louer ou vendre son cerveau

Pour l’Etat, pour le patronat, ce qui le rend idiot

Et à bien y réfléchir, dans la prostitution, tout se vaut

Car, le sexe n’est pas sale

C’est l’idée que l’on s’en fait qui peut-être sale

Et un billet de banque

Qui est de la société de consommation, le tank

Est bien plus contaminé par les bactéries

Avec les streptocoques, staphylocoques, et oui

Que n’importe quel vagin, n’importe quel vit !

Et nous oublions trop souvent

Que l’argent de la prostitution

N’est que la prostitution de l’argent

L’argent qui blanchit toutes les exactions

Donc tous les ministres, tous les présidents

Cela précipite vers l’extrême droite du capital

Beaucoup de gens, c’est fatal

Ainsi, rien qu’en France

Et c’est l’horrible évidence

Les idées de l’extrême droite du capital

Sont déjà au pouvoir, des idées banales

Dans chaque famille cela s’immisce

Contre la raison, le tour de vis

Cet autre aspect du fascisme libéral

Une pression de répression au capital

Pour de la réaction, faire la législation

De plus en plus l’esprit de la répression

De plus en plus l’esprit de la prison

Avec un alibi tout trouvé

Des attentats fascistes religieux à empêcher

Je l’ai d’ailleurs déjà dit

Le fascisme alimente le fascisme, c’est ainsi

Pour tous les gouvernements, c’est du pain bénit

L’excuse imparable pour contrôler les populations

La tyrannie mondiale est en exultation

Quand la mort devient une spéculation !

Et donc, la prison, cela coûte cher

Vengeance, punir, mettre à l’écart, faire taire

Un détenu en France, c’est cent euros par jour

La liberté avec travail, sous surveillance, c’est trente euros par jour

Le bracelet électronique, c’est dix euros par jour

Les gangsters, les vrais, sont dans les gouvernements

Toutes tendances confondues, ce sont des déments

C’est si incontestables, c’est si évident

C’est le monde des copines et des copains

Juges, avocats, magistrats policiers, militaires, politiciens

Hommes et femmes, cela va main dans la main

Et des fausses rivalités, fausses disputes, tout y est malin

Tout un milieu qui a besoin de la délinquance pour vivre

Leur intérêt même est de la fabriquer, ce milieu en est ivre

Avec toute une propagande télévisée

Par elle, des millions de gens sont conditionnés

29 juin 1949, en France

Premier journal télévisé

Certes, 3000 récepteurs seulement, c’est à signaler

Et déjà en 1950, couverture du Tour de France

2 juin 1953

Couronnement de la Reine d’Angleterre

Et donc de la vie réactionnaire

5 novembre 1960

" La boîte à sel " est une émission censurée

Et dans le monde entier

De la prostitution de la Bourse et donc des marchés

Dans les journaux de l’écrit, dans les journaux télévisés

Toute pensée critique est éliminée

De partout elle est chassée

Comme en Europe, le dernier ibis chauve, en 1627, abattu

Par un chasseur, comme si c’était convenu

Maintenant, le capital, de tous, de toutes, est le prédateur

De toute forme de vie le capital est le chasseur !

Patrice Faubert ( 2017)