Calais à Bruxelles

Gare du Nord et Parc Maximilien

Ils sont une bonne centaine, beaucoup de Somaliens et d’Égyptiens , certains très jeunes.

Beaucoup ont fuit les expulsions et les rafles dans le Nord Pas de Calais.Ils parlent surtout arabe, la communication est difficile, mais on se comprend en petit english.

Ils sont éparpillés au parc Maximilien avec un point centrale à l’avenue de l’Héliport sous un abris ou ils ont un petit réchaud et un peu de réserve alimentaire . Beaucoup sont la journée dans la gare du Nord pour essayer de se réchauffer (il fait -2 degré) .

La police comme toutes les polices du monde les harcèle, leurs dise qu’il ne peuvent pas rester la et au moins une fois sont venus leurs confisquer leur bonbonne de gaz.

Les premières choses qu’ils me demandent à mon arrivée sont une douche, du tabac, du thé et ….du gaz (Leur bonbonne est vide), les besoins primaires. Ils sont désolés de ne pas pouvoir m’offrir un thé et me souhaitent Happy New Year.

Bonne année 2017 !!! Noborder

Et Appel à soutien ici

https://www.facebook.com/poissonnerie.du.progres/photos/a.310294492353401.66102.252476024801915/1190654224317419/?type=3