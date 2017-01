Klaar om te knokken/SP laat het afweten in de strijd tegen Wilders fascisme

KLAAR OM TE KNOKKEN/SP LAAT HET AFWETEN IN STRIJD TEGEN

WILDERS FASCISME/BRIEF AAN EMILE ROEMER

’’

Of de Tweede Kamerpartijen gaan in woord en/of daad mee in het Wilders

fascisme, of [soms een combinatie] hebben een ’’slappe was’’ manier om

Wilders te bestrijden door van zijn niet bestaande ’’redelijkheid’’ of ’’goede

manieren’’ uit te gaan, terwijl het enige waarvoor Wilders gevoelig is, keiharde

anti racistische strijd is. De SP maakt er helemaal een potje van, door zogenaamd

te ’’knokken’’ voor sociale strijd, maar geen vinger op te heffen tegen het Wilders

fascisme. Tijd voor een brief aan Emile Roemer, Tweede Kamer

fractieleider SP’’

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/klaar-om-te-knokkensp-laat-het-afweten-in-strijd-tegen-wilders-fascismebrief-aan-emile-roemer/

IEDEREEN EEN GEZOND/GELUKKIG EN STRIJDBAAR 2017 TOEGEWENST !

Vooraf :

Deze brief is een reactie op het SP manifest

’’Klaar om te knokken’’

https://doemee.sp.nl/klaaromteknokken

Zie tekst onder de brief

Daaronder het notenapparaat

Nog even dit :

In de brief aan Roemer refereer ik aan de tekst ’’Samen Knokken’’

Moet natuurlijk zijn ’’Klaar om te knokken’’

Heb het hier niet verbeterd, omdat de brief met de tekst ’’Samen Knokken’’

naar Roemer is gestuurd.

Veel leesplezier !

AAN

DE HEER ROEMER

FRACTIELEIDER TWEEDE KAMER SP

Onderwerp : Uw mail : ’’Samen Knokken’’

Geachte heer Roemer,

Vriendelijk bedankt voor uw mail ’’Samen Knokken’’

en uw Nieuwjaarswensen aan het adres van mij en de mijnen.

Voor u en de uwen hetzelfde.

Maar ondanks uw mooie wensen, ben ik bitter teleurgesteld in

u.

Want u bent het Jaar 2017 NIET goed begonnen !

Wat ik in uw mail lees, zijn mooie voornemens op het gebied van sociale strijd,

wat ook in het begeleidende Youtube filmpje staat [1]

Maar wat betreft de anti racismestrijd, vooral tegen de Islamofobie, racisme en

de anti vluchtelingenhetze, laat uw partij het lelijk afweten.

Onthullend.

Dit leid ik niet alleen af uit ’’Samen Knokken’’

Ik heb uw website eens aan een onderzoek onderworpen, uw standpunten [2],

Wij SP [3] en uw concept verkiezingsprogramma NU WIJ [4] bestudeerd en

op het gebied van strijd tegen racisme en discriminatie trof ik aan :

NIKS, NADA, NAKKES.

Het enige, dat ik terugvond, was een slappe beginselverklaring,

die je bij alle partijen kunt lezen :

Ik citeer uit uw concept verkiezingsprogramma, nr 7,

’’NIET LANGS ELKAAR HEEN LEVEN, MAAR SAMEN LEVEN’’

’’GELIJKE RECHTEN VOOR ALLE NEDERLANDERS

´´Ons land is gebouwd op gedeelde waarden, van vrijheid en solidariteit. We spreken elkaar aan op wat we doen en niet op onze sociale klasse of etnische afkomst, seksuele voorkeur of religieuze achtergrond. In het integratiebeleid hoort niet de groep waartoe iemand zou behoren centraal te staan, maar de mogelijkheden die mensen hebben en de bijdrage die zij leveren aan de samenleving. Racisme en discriminatie - door wie dan ook - accepteren we niet.´´ [5]

Zo, ’’accepteert’’ uw partij dat niet, meneer Roemer.

En wat hebben u en uw partij [een aantal ’’goede’’ SP leden/politici

van lager echelon, zoals op Gemeentegebied, niet te na gesproken

] er dan tegen gedaan ?

In de anti racismestrijd ?

NIKS, NADA, NAKKES

Wat hebt u gedaan om het racisme van PVV, Wilders IN HET PARLEMENT

EN DAARBUITEN te bestrijden ? [een aantal ’’goede’’ SP leden/politici

van lager echelon, zoals op Gemeentegebied, niet te na gesproken]

NIKS, NADA, NAKKES

Ondanks de steeds gevaarlijkere toon, maatregelen van Wilders. [6]

Uw Wilders aanpak in het parlement is ronduit ridicuul, als

het niet zo gevaarlijk was.

Bij het vluchtelingen debat Algemene Beschouwingen 2015,

waarin Wilders weer eens volledig ruim baan kreeg om zijn anti

vluchtelingenhetze te spuien, bestond u het om [na de

pittigere interruptie van Wilders door Groen Links fractieleider

Jesse Klaver] op te merken :

’’Waarom geeft u mijn collega de heer Klaver niet gewoon

netjes antwoord.’’ [7]

U biedt zelfs aan met Wilders aan ’’oplossingen’’ te werken

’’Ík probeer samen met u problemen op te lossen’’ [8]

Terwijl de enige ’’oplossing’’, die Wilders presenteert is

’’Grenzen dicht’’ [9]

Dat weet u ook en DAAROP moet u hem afrekenen :

Wilders is niet gevoelig voor een appel op redelijkheid

of goede manieren.

Het enige waar Wilders gevoelig voor is is een keiharde

buiten en binnenparlementaire anti racdisme strijd.

ZIJN racisme, Islamofobie en vluchtelingenhaat.

Waarop helaas veel reguliere partijen mee liften door

xenofobe uitspraken, beleidsvoorstellen, maatregelen. [10]

Eerlijk gezegd vind ik, vergeleken met uw slappe was houding,

Buma [CDA] nog strijdbaarder tegen Wilders..... [11]

WILDERS

XENOFOOB, ISLAMOFOOB, VLUCHTELINGENHATER

Het zou voor u niet nodig moeten zijn, maar hier een overzicht

’’Wie is Wilders’’

Wilders is de Leider, die haatzaait als Islamofoob, racist en

vluchtelingenhater. [12]

Een haatideoloog, voor wie ik al in 2007 waarschuwde [13] en niet

alleen naar de ogen wordt gezien door een deel van de media, maar wiens

”gedachtegoed” door uitspraken, voorstellen en beleidsmaatregelen steeds

meer wordt overgenomen door de reguliere politiek. [14]

Een verder inkijkje in het Wilderse :

INGREDIENTEN HAATBOODSCHAP WILDERS :

Wilders is de man, die in Goebbels achtige, ophitsende

taal heeft uitgekraaid voor zijn hysterische fans ”minder,

minder” [15], waarvoor hij, terecht, is veroordeeld. [16]

Wilders is de man, die Moskeeen wil sluiten en Koran’s in

beslag wil nemen, desnoods met politie inzet. [17]

Die Moskeeen aanduidt als ”haatpaleizen” [18]

Die vluchtelingen ”testosteronbommen” genoemd heeft [19]

en het land doorreisde om de mensen op te zetten

tegen vluchtelingen. [20]

Waardoor hij medeverantwoordelijk werd voor anti-vluchtelingen

geweld. [21]

Die mannelijke vluchtelingen preventief wilde opsluiten

in AZC’s [22], zonder dat zij dus strafbare feiten begaan hadden.

Die een verkiezingsvod heeft gepresenteerd [23], nog extremer dan

de nazi NSDAP van Hitler in de 20 er jaren. [24]

Die drie Surinaamse verdachten van de dood van een taxichauffeur

”drie beesten van Surinaamse afkomst” noemde. [25]

Wilders, de man, die een adhesiebetuiging deed aan de neo nazi

beweging Pegida [26] en daarmee goede betrekkingen onderhoudt.

Die hartelijke betrekkingen onderhoudt met Marine Le Pen, leider

van het extreem-rechtse Front National. [27]

Er is nog veel meer, maar hier laat ik het bij.

EPILOOG

U bent hiervan op de hoogte, meneer Roemer.

U stond erbij en u keek ernaar.

En ondanks deze tsunami aan Islamofobie, racisme en

vreemdelingenhaat, wijdt u in uw concept verkiezingsprogramma

nog geen paragraaf aan het bestrijden van racisme.

Aan het bestrijden van het fascistische gevaar, dat Wilders is ! [28]

U, die pretendeert de meest ’’linkse’’ partij in het parlement

te zijn.

Het is een schande, die u gauw moet herstellen.

Ga opnieuw aan de schrijftafel, achter de PC, tablet of

waarmee u werkt en herschrijf uw verkiezingsprogramma !

Maak er loud en clear in duidelijk, dat u de strijd gaat aanbinden

tegen racisme, binnen en buiten het parlement !

Tegen de daadwerkelijke bedreiging, die Wilders en co vormen !

Vergeet niet, dat als Wilders en consorten het voor het zeggen krijgen,

het er voor u en de andere partijen ook slecht uitziet.

Politici met een dergelijk wereldbeeld [hij heeft het nu al

over een nepparlement] willen liefst alle parlementariers

achter slot en grendel.

Gaat u door op uw slappe, ingeslagen weg, dan bent u mede

verantwoordelijk voor en medeplichtig aan alle Kwaad, die

de PVV club en zijn bondgenoten straks aanricht !

U hebt het in handen.

Nu !

Leer van de geschiedenis voordat het te laat is.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

www.astridessed.nl

TEKST

’’KLAAR OM TE KNOKKEN’’

’’Dit is geen tijd om aan de kant te blijven staan. Vanaf 2005 krijgen de allerrijksten steeds meer geld te besteden, terwijl de rest van het land erop achteruit gaat. Multinationals worden schatrijk door belastingontwijking, terwijl huren met bijna 30% gestegen zijn.

Wij zijn er klaar voor.

Klaar om te knokken voor één Nationaal ZorgFonds zonder marktwerking en eigen risico.

Klaar om te knokken voor een forse huurverlaging en hogere lonen voor iedereen die er de afgelopen jaren op achteruit is gegaan.

Klaar om te knokken voor een waardige oude dag voor de generatie die ons land heeft opgebouwd en eerlijke kansen voor de generatie die er nu aankomt.

Knok met ons mee !’’

https://doemee.sp.nl/klaaromteknokken

NOTEN

[1]

YOUTUBE.COM

WIJ ZIJN KLAAR OM TE KLOKKEN. jIJ OOK ?

https://www.youtube.com/watch ? v=uib5mzJTckg

[2]

STANDPUNTEN SP

https://www.sp.nl/wij-sp/stand punten

[3]

WIJ SP

https://www.sp.nl/wij-sp

[4]

SP

NU WIJ

CONCEPTPROGRAMMA VOOR EEN SOCIAAL

NEDERLAND

VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 15 MAART 2017

https://www.sp.nl/sites/defaul t/files/concept_nuwij_oktober2 016.pdf

[5]

SP

NU WIJ

CONCEPTPROGRAMMA VOOR EEN SOCIAAL

NEDERLAND

VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 15 MAART 2017

7, NIET LANGS ELKAAR HEEN LEVEN, MAAR SAMEN LEVEN

https://www.sp.nl/sites/defaul t/files/concept_nuwij_oktober2 016.pdf

[6]

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN

OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG

TE NEMEN

21 SEPTEMBER 2016

http://nos.nl/video/2133709-wi lders-wil-politie-inzetten-om- moskeeen-te-sluiten-en-korans- in-beslag-te-nemen.html

[7]

YOUTUBE.COM

INBRENG GEERT WILDERS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT

(14-10-2015)

https://www.youtube.com/watch ? v=1xP9twIbLrw

[8]

YOUTUBE.COM

INBRENG GEERT WILDERS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT

(14-10-2015)

https://www.youtube.com/watch ? v=1xP9twIbLrw

[9]

YOUTUBE.COM

WILDERS : MORGEN MOETEN ALLE GRENZEN DICHT

https://www.youtube.com/watch ? v=RnLkBu0omfE

[10]

EEN GREEP [DE LIJST IS NIET COMPLEET !] UIT EEN AANTAL

XENOFOBE EN/OF ANTI VLUCHTELINGEN UITSPRAKEN/

BELEIDSMAATREGELEN/VOORSTELLEN

TIMMERMAN’S ”BIJDRAGE AAN DE ANTI VLUCHTELINGENHETZE”

VERMELDT SCHATTINGEN OVER VLUCHTELINGEN, WAARBIJ VRAAGTEKENS

‘TE PLAATSEN ZIJN

TROUW

TIMMERMANS : 60 PROCENT VLUCHTELINGEN HEEFT

ECONOMISCH MOTIEF

25 JANUARI 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/3636 1/Vluchtelingen/article/detail /4232000/2016/01/25/Timmermans -60-procent-vluchtelingen-heef t-economisch-motief.dhtml

TROUW

VRAAGTEKENS BIJ SCHATTINGEN TIMMERMANS

27 JANUARI 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/3636 1/Vluchtelingen/article/detail /4233002/2016/01/27/Vraagteken s-bij-schattingen-Timmermans.d html

NOS

GOOCHELT FRANS TIMMERMANS MET CIJFERS ?

27 JANUARI 2016

http://nos.nl/artikel/2083191- goochelt-frans-timmermans-met- cijfers.html

”Maar Frans Timmermans zou een goed PVV-er zijn. Diederik Samson eveneens. Geert, Frans en Diederik. Wat een treffend driemanschap.

Wat maakt Frans Timmermans geschikt ? Zijn creatieve manier waarop hij met cijfers omspringt srpingt in het oog. Maandag kwam hij in het nieuws met een suggestieve uitspraak dat van recent aangekomen vluchtelingen zestig procent niet uit oorlogsgebieden zou komen. Dat zou blijken uit recente, nog niet openbare, cijfers van het Europese grensbewakingsbureau Frontex. Trouw keek naar de zaak , ziet dat veertig procent uit de oorlogslanden Irak,Syrië en Afghanistan zegt te komen.“Wat Timmermans er echter niet bij vertelt is dat van een groot deel van de overige mensen (…) de nationaliteit nog helemaal niet is vastgesteld.” Dat maakt de uitspraak dat die mensen niet uit oorlogslanden komen en dus geen ‘echte vluchtelingen’ zijn dubbel fout. Eén, omdat het onderscheid tussen ‘echte ‘en ‘onechte’ vluchtelingen verkeerd is. En twee, omdat de suggestie dat de meerderheid van de vluchtelingen niet uit oorlogslanden komen, geen onderbouwing heeft en op suggestieve weergave is gebouwd.”

FRANS, DIEDERIK EN GEERT : WAT EEN PASSEND DRIEMANSCHAP

PETER STORM

28 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/2 8/frans-diederik-en-geert-wat- een-passend-driemanschap/

JOOP.NL

UITKERINGSVERDRAG MET MAROKKO VERDWIJNT

10 FEBRUARI 2016

http://www.joop.nl/nieuws/uitk eringsverdrag-met-marokko-verd wijnt

”Maar wat echter onze relatie met de PvdA volledig vertroebelt, is het feit dat uw eigen minister van sociale zaken, de heer Asscher, bezig is een asociaal wetsvoorstel dat afkomstig van Rutte I met hart en ziel te verdedigen in de Eerste Kamer. Dit, terwijl uw fractie in de Tweede Kamer dit wetsvoorstel principieel had afgewezen. Het gaat namelijk om het wetsvoorstel dat Rutte I – onder druk van Wilders – maakte om de kinderbijslag en de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko stop te zetten.”

REPUBLIEK ALLOCHTONIE

MAROKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AAN PVDA IN TE TREKKEN

9 MAART 2013

http://www.republiekallochtoni e.nl/marokkaanse-organisaties- dreigen-steun-aan-pvda-in-te-t rekken

WILDERS WINT WEDEROM

PETER STORM

11 JUNI 2014

http://www.ravotr.nl/2014/06/ 11/wilders-wint-wederom/

ISLAMOFOBE EN ANTI VLUCHTELINGENUITSPRAKEN VAN

ATTYIA GAMRI, VOORZITTER VROUWEN IN DE PVDA

HET PAROOL

ZE KOMEN VOOR ONZE VEILIGHEID, NIET VOOR ONZE

NORMEN EN WAARDEN

20 DECEMBER 2015

http://www.parool.nl/parool/nl /30700/OPINIE/article/detail/4 211423/2015/12/20/Ze-komen-voo r-onze-veiligheid-maar-niet- voor-onze-normen-en-waarden. dhtml

ANTILLIANENWET/OVER RACISME EN NEERLANDS SCHANDE/

TERUGKEER NAAR DUISTERE TIJDEN

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/ antillianenwetover-racisme-en- neerlands-schandeterugkeer- naar-duistere-tijden/

”De reismogelijkheden naar Nederland blijven mogelijk, maar wanneer Nederlanders van Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten langer dan 6 maanden in Nederland verblijven, dan zijn zij verplicht zich in te schrijven bij de gemeente.

Dat is alleen mogelijk wanneer zij voldoen aan de volgende criteria :

–

het voldoende beheersen van de Nederlandse taal ;

–

het hebben van aantoonbare middelen van bestaan in Nederland ;

–

het hebben van een startkwalificatie die aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt ;

–

in het verleden niet in aanraking zijn geweest met justitie ;

–

geen gevaar zijn voor de openbare orde, de publieke rust of veiligheid, de goede zeden of het algemeen belang ;

–

in het bezit zijn van een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van één van de eilanden.”

INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/

WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAO

EN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND

”ANTILLIANENWET” GENOEMD]

http://www.eerstekamer.nl/ wetsvoorstel/33325_ initiatiefvoorstel_bosman

DIT DISCRIMINERENDE VOORSTEL GING NIET DOOR :

NOS

KAMER KRAAKT ANTILLIANENWET

12 MAART 2014

http://nos.nl/artikel/622251- kamer-kraakt-antillianenwet. html

NIEUWS.NL

GEEN MEERDERHEID VOOR ANTILLIANENWET VVD

12 MAART 2014

http://nieuws.nl/algemeen/ 20140312/geen-meerderheid- voor-antillianenwet-vvd/

WIJ BLIJVEN HIER

SAMSOM HOUDT VOL : ”MAROKKANEN HEBBEN ETNISCH

MONOPOLIE OP OVERLAST”

24 APRIL 2014

https://wijblijvenhier.nl/ 22721/samsom-houdt-marokkanen- hebben-etnisch-monopolie- overlast/

METRONIEUWS

SAMSOM NIET VERVOLGD OM MAROKKANEN-UITSPRAKEN

12 APRIL 2016

http://www.metronieuws.nl/ nieuws/binnenland/2016/04/ samsom-niet-vervolgd-om- marokkanen-uitspraken

”Samsom

had in het interview onder meer gezegd : Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn. Deze jongens hebben een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen.”

RECHTENNIEUWS.NL

KLAGERS NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARD IN GEWENSTE

VERVOLGING D. SAMSOM EN H.SPEKMAN

12 APRIL 2016

http://rechtennieuws.nl/46699/ klagers-ontvankelijk- verklaard-gewenste-vervolging- d-samsom-en-h-spekman/

BMR NIEUWS

SPEKMAN STAAT NOG STEEDS ACHTER ”VERNEDEREN” OPMERKING

10 JULI 2014

http://www.bnr.nl/nieuws/10094 514/spekman-staat-nog-steeds-a chter-vernederen-opmerking

” ‘De Marokkanen die niet willen deugen moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.’ Dat zegt Spekman deze week in een interview in Vrij Nederland.”

…..

……

”PVV-leider Geert Wilders pleit al jaren voor een hardere aanpak van Marokkaanse probleemjongeren, onder andere door het instellen van werkstraffen op straat in boevenpak. ‘Daar heeft Wilders gelijk in,’ zegt Spekman in Vrij Nederland. ‘Je moet ze vernederen. ”

VRIJ NEDERLAND

PVDA-KAMERLID : ”WE MOETEN MAROKKAANSE

JONGEREN VERNEDEREN”

https://www.vn.nl/pvda-kamerli d-we-moeten-marokkaanse-jonger en-vernederen/

ZIE VOLLEDIG INTERVIEW MET SPEKMAN

” ‘De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen’

”

VRIJ NEDERLAND

HANS SPEKMAN LAAT ZICH NIET IN

HET PAK NAAIEN

https://www.vn.nl/hans-spekman -laat-zich-niet-in-het-pak-naa ien/

PVDA VOORMAN ROB OUDKERK SPREEKT VAN ”KUT MAROKKANEN”

19 MAART 2002

http://www.nu.nl/algemeen/3216 0/pvda-voorman-rob-oudkerk-spr eekt-van-kut-marokkanen.html

[11]

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN

OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG

TE NEMEN

IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER

CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch ? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[12]

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN MOSKEEEN

EN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERT

ASTRID ESSED

18 OCTOBER 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-wil-politie-inzetten-bij-s luiten-moskeeen-en-inbeslagnem en-koransfascisme-marcheert/

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN

OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG

TE NEMEN

IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER

CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch ? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME

HUIS

ASTRID ESSED

21 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/

”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT

WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN

REP EN ROER

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer a4143720/

YOUTUBE.COM

WILDERS VERKONDIGT EEN VERZETSTOERNEE

https://www.youtube.com/watch ? v=kEwEVQQYd20

ONDER FOTO, HOREND BIJ ARTIKEL

”Geert Wilders op ‘verzetstournee’ in Purmerend. De PVV-leider gaat het land in voor fotomomentjes en flyeracties, roept op tot verzet tegen de komst van asielzoekerscentra en vertrekt weer.”

TROUW

DE ONGRIJPBARE INVLOED VAN GEERT WILDERS

2 NOVEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4176 286/2015/11/02/De-ongrijpbare- invloed-van-Geert-Wilders.dhtm l

[13]

INDYMEDIA

A TSUNAMI OF RACISM, POLITICAL VIEWS MR WILDERS

ASTRID ESSED

30 APRIL 2007

https://www.indymedia.org.uk/ en/regions/world/2007/04/ 369132.html

A WARNING FROM 2007 AGAINST THE DUTCH POLITICIAN

”FUHRER” GEERT WILDERS, WHO IS AN IMMINENT TREATH

IN 2016

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/a- warning-from-2007-against-the- dutch-politician-fuhrer-geert- wilders-who-is-an-imminent- threat-in-2016/

[14]

EEN GREEP [DE LIJST IS NIET COMPLEET !] UIT EEN AANTAL

XENOFOBE EN/OF ANTI VLUCHTELINGEN UITSPRAKEN/

BELEIDSMAATREGELEN/VOORSTELLEN

ZIE NOOT 10

[15]

NOS

WILDERS : HOE MINDER MAROKKANEN, HOE BETER

14 MAART 2014

http://nos.nl/video/623152-wil ders-hoe-minder-marokkanen-in- nederland-hoe-beter.html

JOOP.NL

WILDERS NU OPENLIJK RACISTISCH

12 MAART 2014

http://www.joop.nl/nieuws/kijk -wilders-nu-openlijk-racistisc h

[16]

VEROORDELING WILDERS/TEKST UITSPRAAK/

JUSTICE IS DONE

ASTRID ESSED

9 DECEMBER 2016

http://www.astridessed.nl/vero ordeling-wilderstekst-uitspraa k-rechtbankjustice-is-done/

[17]

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN

OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG

TE NEMEN

IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER

CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch ? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[18]

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN

OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG

TE NEMEN

IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER

CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch ? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[19]

VRIJ NEDERLAND

DE TESTOSTERONBOM BESTAAT NIET, WILDERS

CLARA VAN DE WIEL

16 SEPTEMBER 2015

https://www.vn.nl/de- testosteronbom-bestaat-niet- wilders/

[20]

”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT

WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN

REP EN ROER

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer a4143720/

YOUTUBE.COM

WILDERS VERKONDIGT EEN VERZETSTOERNEE

https://www.youtube.com/watch ? v=kEwEVQQYd20

ONDER FOTO, HOREND BIJ ARTIKEL

”Geert Wilders op ‘verzetstournee’ in Purmerend. De PVV-leider gaat het land in voor fotomomentjes en flyeracties, roept op tot verzet tegen de komst van asielzoekerscentra en vertrekt weer.”

TROUW

DE ONGRIJPBARE INVLOED VAN GEERT WILDERS

2 NOVEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4176 286/2015/11/02/De-ongrijpbare- invloed-van-Geert-Wilders.dhtm l

[21]

”Dat agressieve fascisme dat zich ter plekke ontplooit, is een symptoom van iets veel groters. We zagen eerdere soortgelijke manifestaties van fascistische hatelijkheid in Steenbergen en elders. Dat mensen de straat op gaan en hun racistische haat kenbaar maken, dat doen ze zelf. Maar het verspreiden van racistische haat, het aanmoedigen van agressieve uitingen van die haat, dat wordt systematisch aangewakkerd door een gigantische megafoon. Die megafoon is in de hand van Geert Wilders en zijn PVV. Hij roept al maanden ‘Kom in verzet’ tegen de vestiging van AZC’s. Ook aan de vooravond van de vechtpartijen in Geldermalsen liet hij zich gelden met een tweet : “Geen AZC in Geldermalsen !”

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (2) OVER

VERANTWOORDELIJKHEID EN DE ROL VAN WILDERS

PETER STORM

21 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/2 1/fascisme-op-straat-geldermal sen-2-verantwoordelijkheid-en- de-rol-van-wilders/

[22]

WILDERS WIL CONCENTRATIEKAMPEN

PETER STORM

18 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/1 8/wilders-wil-concentratiekamp en/

[23]

Conceptverkiezingsprogrammma 2017 2021

CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV 2017-2021

http://www.pvv.nl/index.php/ visie.html

[24]

NAZI-CHEF WILDERS PRESENTEERT NAZI PROGRAMMA PVV

PETER STORM

30 AUGUSTUS 2016

http://www.ravotr.nl/2016/08/ 30/nazi-chef-wilders- presenteert-nazi-programma- pvv/

[25]

”De Vereniging van Surinaamse Nederlanders gaat aangifte doen tegen Geert Wilders, naar aanleiding van uitspraken van de politicus over Surinamers. In zijn column op de website ‘nieuwnieuws.nl’ noemt de politiek leider van de Partij voor de Vrijheid, drie verdachten van een steekpartij in Almere “drie beesten van Surinaamse afkomst”.

AANKLACHT NA UITSPRAKEN WILDERS OVER SURINAMERS

29 JULI 2007

http://www.waterkant.net/surin ame/2007/07/29/aanklacht-na-ui tspraken-wilders-over-suriname rs/

”Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken”

PVV

CRIMINELE ALLOCHTONEN

27 JULI 2007

https://www.pvv.nl/index.php/i n-de-media/opinie/519-criminel e-allochtonen-column-geenstijl .html

[26]

KAFKA

PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING ?

http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

SOLIDARITEITSBOODSCHAP PVV LEIDER WILDERS, UITGESPROKEN

DOOR ED WAGENSVELD [VOORMAN PEGIDA NEDERLAND] OP

DE PEGIDA DEMONSTRATIE OP 25 JANUARI 2015

NOS

BOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS

25 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2015389- boodschap-wilders-voorgelezen- tijdens-pegida-mars.html

TEKST

”Lieve vrienden in Dresden

Het is werkelijk fantastisch wat hier in Dresden gebeurt. Dresden laat zien hoe het moet. Heel Europa kijkt naar jullie. Jullie staan niet alleen. Jullie zijn deel van iets veel groters. In Duitsland, in Nederland, in heel Europa. Jullie zijn de hoop van velen. Jullie zijn de stem van het volk tegen de elite. Jullie zijn het volk.

In Duitsland hebben de mensen er genoeg van.

In Nederland hebben de mensen er genoeg van.

In heel Europa hebben de mensen er genoeg van.

Genoeg van de terreur en de haat.

Genoeg van de aanslagen, genoeg van het bloedvergieten.

Genoeg van de islamisering.

Genoeg van de politieke elites

die onze joods-christelijke identiteit en onze tradities verraden,

die de toekomst van onze kinderen in gevaar brengen,

die ons land en onze beschaving in de uitverkoop doen

In heel Europa zeggen de mensen : “Wij zijn het volk” En wij zijn het beu !

Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.

Want wij willen wat jullie willen : een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.

Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.

Leve de vrijheid.

Geert Wilders

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME

HUIS

ASTRID ESSED

21 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/

[27]

NU.NL

MARINE LE PEN NAAR NEDERLAND VOOR OVERLEG MET WILDERS

14 OCTOBER 2013

http://www.nu.nl/politiek/3601 856/marine-le-pen-nederland- overleg-met-wilders.html

NIEUWSUUR.NL

LE PEN KOMT NAAR NEDERLAND

11 OCTOBER 2013

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/ 561247-le-pen-komt-naar-nederl and.html

WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/

WINDEN DES ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESE

ROTSEN/BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN

ASTRID ESSED

13 NOVEMBER 2013

http://www.astridessed.nl/wild ers-haalt-marine-le-pen-naar- tweede-kamerwinden-des-onheils -waaien-om-de-europese-rotsenb ondgenootschap-der-duistere- krachten/

SOCIALISME.NU

WILDERS : SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT

8 NOVEMBER 2013

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/38387/wilders-spil-in-europ ese-coalitie-van-de-haat/

[28]

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN MOSKEEEN

EN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERT

ASTRID ESSED

18 OCTOBER 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-wil-politie-inzetten-bij-s luiten-moskeeen-en-inbeslagnem en-koransfascisme-marcheert/

WILDERS EN HITLER/VERGELIJKING GRIEZELIG JUIST

ASTRID ESSED

16 AUGUSTUS 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-en-hitlervergelijking-grie zelig-juist/

UIT DIE VERLAMMENDE LICHTBUNDEL ! STAPPEN TEGEN HET

PVV FASCISME

PETER STORM

21 MAART 2016

http://www.ravotr.nl/2016/03/2 1/uit-die-verlammende-lichtbun del-stappen-tegen-het-pvv-fasc isme/

OPEN BRIEF AAN GEERT WILDERS : ”U TREEDT IN HITLER’S

VOETSPOREN”

PETER STORM

16 MAART 2016

http://www.ravotr.nl/2014/03/ 16/open-brief-aan-geert- wilders-ja-staat-hitlers- voetsporen/

VOLKSKRANT

STUDENT KRIJGT 10 VOOR SCRIPTIE

OVER ’’FASCISTISCHE’’ PVV

6 JANUARI 2012

http://www.volkskrant.nl/ politiek/student-krijgt-10- voor-scriptie-over- fascistische-pvv a3108821/

SCRIPTIE STUDENT

PROTOTYPICAL FASCISM IN CONTEMPORARY

DUTCH POLITICS

HENK BOVEKERK

https://universonline.nl/wp-content/uploads/2012/01/BA-Thesis-Henk-Bovekerk.pdf