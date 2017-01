Semons des possibles !

Atelier de lecture participatif

à partir du mardi 24 janvier à 19h

Un atelier de lecture ouvert à tous et gratuit, sur les thèmes de la démocratie participative et délibérative, de la simplicité volontaire, des intelligences citoyennes, de la transition énergétique, de la souveraineté alimentaire, etc.

Lors de chaque atelier, un/e volontaire présentera durant 45 minutes environ un ouvrage (livre, article, dossier, essai, roman), présentation suivie de 45 minutes d’échanges avec et entre les participants, libres de tisser des liens avec d’autres sujets, de faire écho à des expériences locales ou extérieures. Le facilitateur conclura la séance sous forme de synthèse collective ... qui débouchera peut-être sur des actes concrets.

Quelques ouvrages retenus en attendant vos propositions : "Manuel de Transition" de Rob Hopkins, "Homo cooperans" de Matthieu Lietaert, "Tu es donc je suis" de Satish Kumar, "La guérison du monde" de Frédéric Lenoir ...

Les dates : les mardis 24/01, 21/02, 21/03, 25/04, 23/05 et 27/06/17 de 19h30 à 21h30.

Accueil dès 19h, fermeture des portes à 19h30. Il est conseillé mais pas indispensable de participer à toutes les séances.

Réservation souhaitée au 02 543 12 20