Paraphysique de l’andragogie

Chaque être humain

Et cela n’est pas anodin

Est comme une bulle informationnelle

Avec sa fragmentation bien à elle

Butoir de la pensée

La pensée de butoir

Chaque personne enfermée dans son monde

Sa propre expérience, le monde de chaque personne

La vérité, le vraisemblable, le vrai

Ce que personne et tout le monde sait

Toute une production de la connaissance

Et donc un accroissement de l’ignorance

Où même le signal absent

Devient le signal présent

Comme pour la mémoire de l’eau

De feu Jacques Benveniste, victime d’ostracisme tragique

Avec pourtant la transduction numérique

L’ADN d’un animisme scientifique

Sans doute plus de vrai que de faux

Et tout le mal que l’on se fait

Le capitalisme étant le seul vrai méfait

Quand de l’autre, il faut faire la peau

Au premier qui tire, c’est ballot

Comme étant enfant, cette femme qui me proposa son sein

Et que j’avais refusé, je n’étais pas bien malin

Donc, la richesse provoque l’admiration

Alors que c’est justement une abomination

Qui devrait ne provoquer que l’indignation

Ou alors, de l’aisance pour toutes les populations !

Car, des gens meurent de froid

Car, des gens meurent de faim

Car, des gens ne savent pas lire

Car, des gens ne savent pas écrire

Et l’on ose pourtant

Une Coupe du Monde de football au Qatar

En 2022, pour le plaisir de milliardaires vantards

Et comme c’est toujours donnant-donnant

Avec le capitalisme mondialisé, rien d’étonnant

Si 80 pour cent

De l’armement Qatari est français

3 septembre 1971, puis 1972

Du gaz, du pétrole, et le Qatar décollait

De l’indépendance et de l’argent

Le commerce de la perle eut son temps

L’argent de la fausse conscience

La fausse conscience de l’argent

Et donc aussi toute une fabrique

De l’inexorable réchauffement climatique

Mais si l’on dit c’est fichu

Alors là évidemment, c’est fichu

Réchauffement, deux fois plus important en montagne

Qu’en plaine, la chaufferie se magne

Et tout ce qui construit

Des grands stades, et autres inepties, tout ce qui avilit

Pas seulement au Qatar, les travailleurs exploités

Les travailleurs méprisés, parfois même pas payés

Certes, le travail salarié est toujours forcé

STO, le capital sème la terreur et l’inégalité !

Et toutes les activités touristiques

Qui augmentent le réchauffement climatique

Ainsi, toute une population humaine

Dès l’enfance, dans la relation inhumaine

Toute une hydrologie chamboulée

Par le pouvoir marchand en jamboree

Des parcs divers et variés

Des absurdités, il faut profiter

Tous les Walt Disney du profit

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Est une machine pour le profit

Tout son gâchis peut se voir dans nos poubelles

Le capital est expert dans cette magie

La nature n’a pas besoin d’être sublimée

La nature veut simplement être respectée

Et si il y a une souffrance animale

Il y a aussi une souffrance végétale

Celle de l’insecte, on se fiche pas mal

Nonobstant

Et dans un premier temps

L’on pourrait vivre

Tout à fait bien vivre

Sans manger de viande

Aux abattoirs, plus aucune offrande

Mais du riz et des lentilles

Les acides aminés sont comme les bonnes filles

C’est un peu aussi cela, l’anarchie

Qui respecte toute forme de vie

Tout le vivant devrait être sacré

Pour ne plus tuer

Pour ne plus être tué

Il n’y a pas si longtemps

L’être humain était une proie, on l’oublie trop souvent

Tout est vraiment à repenser

Pour que débute l’humanité

Il n’existe aucune hiérarchie, en vérité

Simplement, le genre humain sut l’inventer

Pour ainsi justifier toutes les inégalités !

Il faut une nouvelle andragogie

Car tout adulte a mal appris

Quand l’autre est l’ennemi

Et pas de communication dans la hiérarchie

Car c’est la communication de la hiérarchie

Or, la communication c’est mettre en commun

Autre chose que des objets, que des biens

Le bien-être

De l’autre, étendant le mien à l’infini

Le mal-être

De l’autre, étendant le mien à l’infini

Mais hélas

Notre monde est d’une tristesse infinie

Il ne peut y avoir aucune joie dans la hiérarchie

Tout un monde de dressage

Tout un monde en cage

Des cages plus ou moins bon marché

Un dressage de plus ou de moins grande subtilité

Dressage de l’apprentissage

L’apprentissage du dressage

Du dressage par les religions

Du dressage par les idéologies

Du dressage par les superstitions

Du dressage par les traditions

La plupart des gens ont peur de la liberté

Tant ils et elles y sont peu habitués

Ils et elles doivent traverser dans les clous

Sinon, ils et elles penseraient devenir folles et fous

Mais tout pourrait s’organiser autrement

Dans une société de gentillesse, d’empathie, de partage

Certes, cela nous paraît comme un mirage

Cependant, pour que l’humanité perdure, le seul virage

Car nous sommes déjà dans le mur, malheureusement !

Une société des neuroprothèses

Du capital sera toujours à l’aise

Cela ne changera pas les mentalités

Après moi le déluge, mentalités autocentrées

Ou alors dans la bêtise augmentée

La vérité est toute nue

La vérité a un beau cul

Je la fornique, je m’y mets, mon vit, toute mon énergie

Le vilain canard de l’anarchie

Tout a été dit, tout a été répété

Pourtant, rien de changé

Comme si nous étions des robots

De temps à autre, une idée, comme un rôt

Cependant que chaque être humain

Est chaque autre être humain

Tout en étant unique, le vivant est malin

Le même génome, 46 chromosomes

22 paires d’autosomes

Qui sont des chromosomes non sexuels

Appartenant à la même paire

Possédant les mêmes gènes, faut s’y faire

Et 2 gonosomes, les chromosomes sexuels

XX chez la femme

XY chez l’homme

L’humanité c’est personne

L’humanité c’est tout le monde, pourtant aphone !

Et comme seule pratique

L’idée de l’acte

Non pas, l’acte de l’idée

Mais toute idée est fanatique

Quand elle devient de la politique

Et comme tout est politique

Le monde entier est frénétique

Pour imposer une façon de vivre

Qu’une majorité sera obligée de suivre

Comme Travail Famille Patrie

Et pour les pauvres, un immense mépris

Avec toutes les farces électorales

De la dictature politicienne, c’est fatal

Les primaires de l’illusion démocratique

Quand est mort tout esprit critique

Partout s’affichant

Les têtes à claques spectacularisées

Partout s’affichant

Des petites dictatures en rivalité

Il n’y a plus rien à dire

Tout a été dit

Il y a tout à faire

Rien n’a été fait

Enfin, l’anarchie, la société révolutionnaire

La révolution permanente sans bureaucratie contre-révolutionnaire

Un autre temps, une nouvelle ère

Car tous les gens de pouvoir sont des psychopathes

Des petits et des grands, mais un jour, échec et mat !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "