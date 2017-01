Pastiche retro-actif

pastiche :

WAR IS PEACE

FREEDOM IS SLAVERY

IGNORANCE IS STRENGTH

Dans 1984, de George Orwell, le régime autoritaire, symbolisé par Bigbrother, instaure le Novelangue, en anglais, Newspeak. L’objectif, illustrée par la maxime-ci dessus, est de contrôler, par une diminution des mots, les pensée de la population.

Les mots structurent la pensée, de leur assemblage, naissent des concepts. Ainsi, un vocabulaire riche, vernaculaires ou savant, sans distinction snob, permet de connaître le monde pour le transformer.

La culture internationale permet la standardisation du langage et des techniques. Tandis que l’Art savant cherche l’abstraction pour être universel, parler à tout les Hommes. En parallèle, les mots vernaculaires sont ancrés dans le site et ses matériaux. Par exemple, dessiner un toit étanche avec les ardoises trouvées au sol requièrent des milliers d’années d’expérimentations contextuelles, qui se seront, simultanément, parlé en patois puis mût en gestes constructifs pour être cristallisé en architecture vernaculaire.

Le savant est la tête, le vernaculaire les mains. Le savant doit savoir parler le vernaculaire. Être hybride : le Minotaure.

Pour ce faire, Denis_Diderot, philosophe des lumières, premier encyclopédistes explique, qu’il est des métiers si singuliers et des manœuvres si déliées qu’il a donc fallu plusieurs fois se procurer les machines, les construire, mettre la main à l’oeuvre1, pour être à même de les décrire.

Fernand_Pouillon se déclarait caméléon. Voilà la méthode d’Architecture ! Il construit des phrases simultanément vernaculaires et savantes. Comme les mathématiciens et littéraire qui se définissent comme des rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent de sortir1, Fernand_Pouillon bâtit des ensembles urbains comme des labyrinthes. Pour l’édification de logements économiques, l’exhalation se trouve dans la narration. Fernand_Pouillon, contemporain de Raymond_Queneau, est un architecte OuLiPo.

Ouvroir de littérature potentielle

L’OuLiPo se définit d’abord par ce qu’il n’est pas :

Ce n’est pas un mouvement littéraire.

Ce n’est pas un séminaire scientifique.

Ce n’est pas de la littérature aléatoire.

trois

trois détenus m’y attendaient ; un voleur de scooter, un maquilleur spécialiste d’auto volées et un sosie de Fernand Raynaud p.17

on nous enferma à trois par alvéole. p.21

j’entrai dans ma cellule de trois.

Cellule 36 p.25

1959 début de l’opération Le Parc à Meudon-la-forêt