• Être contre l’islamophobie, c’est soutenir l’Islam des ayatollahs des frères musulmans et du CCIF, la culturalisation du débat politique. C’est faire le jeu du « retour du religieux » et de son obscurantisme, c’est encourager Daesh. C’est se faire l’ennemi des agnostiques, des athées, des laïc-que-s, communistes et anarchistes ou autres critiques vis-à-vis de l’islam dans des pays de culture musulmane. C’est une hérésie a l’orthodoxie LGBT-satano-laïcardo-sionisto-athéiste à laquelle il faudrait croire …

• Être contre le racisme, c’est reconnaitre l’existence des races, c’est être « racialiste » c est soutenir le PIR, c’est abandonner la lutte de classe (oldschool et dépassée) au profit d’une posture victimaire et acritique qui n’existe pas en vrai car les races n’existent pas … C’est être l’idiot utile de SOS racisme et des médias. C’est abandonner la critique de l’exploitation au profit de la critique intégrationniste de la discrimination, c’est sombrer dans l’essentialisme et l’identitarisme des heures les plus sombres.

• Être contre l’impérialisme, c’est soutenir les Khmers Rouges, Poutine et Bokassa ; c’est abandonner la lutte de classe au profit d’une posture victimaire et a-critique du « colonisé-e » qui n’existe pas en vrai car l’impérialisme n’existe pas … la division internationale du travail non plus… C’est soutenir les états, les partis et les chefs de guerre du tiers monde.