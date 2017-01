l’antifascisme pour les nul-le-s.....

petit récapitulatif................

marine explique à jean louis et Cohen que tout leurs problèmes viennent de cissé et mouloud.

soral et dieudonné explique à jean louis, cissé et mouloud que tout leurs problèmes viennent de cohen.

les indigènes de la république expliquent à mouloud et cissé que leurs problèmes sont dus à jean louis, aux "blancs" et un peu à cohen aussi.

les islamistes expliquent à cissé et mouloud que leurs problèmes viennent de l’occident mécréant "islamophobe" et de cohen.

tous et toutes vantent un modèle autoritaire et patriarcal où la femme reste à sa place de génitrice.

tous et toutes sont contre les nouveaux droits accordés aux homosexuels.

tous et toutes sont contre ce qu’ils appellent la "féminisation" de la société.

tous et toutes divisent la société en races/ethnies/communautés pour nier la lutte des classes et faire disparaitre le travailleur.

c’est la première fonction de l’extrême-droite : faire disparaitre les intérêts de classe du prolo pour de pseudos problématiques ehtnico-religieuses.

pour eux elles, l’individu n’existe pas : il/elle est noyé-e dans la communauté à laquelle il/elle est assigné-e et se doit de se conformer à ses normes.

tous et toutes sont donc nos ennemi-e-s.