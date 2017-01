Lancement d’un groupe de lecture

Il y a des sujets et des époques auxquelles tiennent les anarchistes et qui continuent de nous inspirer jusqu’à aujourd’hui. Mais trop souvent, nos connaissances restent trop vagues ou tiennent plutôt du mythe. Nous proposons donc de nous plonger dans ces histoires, afin d’approfondir notre compréhension, de partager des analyses en faisant le lien avec notre réalité d’aujourd’hui. Mai 2017 approchant, nous avons pensé nous pencher dans un premier temps sur la révolte catalane de mai 1937 et voir en quoi cette période pouvait être inspirante et pertinente (ou non) pour les anarchistes d’aujourd’hui. Voilà pour une prmière proposition, toute proposition de lecture est la bienvenue !