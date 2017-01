Discussion autour de Avalanche n°9

Avalanche est un journal de correspondance anarchiste dans lequel on peut trouver des contributions de compagnons provenant de différents contextes à propos de luttes en cours ou concernant certains points de débat. Ce jeudi, on propose de discuter sur les textes publiés dans le dernier numéro (n°9), d’un côté pour élargir notre regard internationaliste en réfléchissant à

des problématiques que des compagnons d’ailleurs soulèvent, et de l’autre

pour s’approprier cet instrument en échangeant des idées ou en y contribuant.

Le dernier numéro est disponible au local.