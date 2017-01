Soirée discussion et Bouffe

Cómo no ?

Mais Oui ! on veu faire quelque chose..

..

On saivait bien que le permis d´Urbanisme allait passer a Noel..

et bien.. finalmente il reste le permis d´envrionement..

et les recours...

Une bonne nouvel annee de lutte ! :

Lundi 9 janvier Soirée Info au keelbeek

Discussion de L’avenir de l’occupation et la mise en marche de la résistance.

Pourquoi Nous le peuple on pense avoir besoin de prison ?

Les maniéres de construire un monde sans prisons etc

Bouffe à Prix Libre

Bus 64 arret heerlijkheidstraat seigneurerie.

La gare de Haren Sud