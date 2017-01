Empêchons une 8ème tentative d’expulsion ce 09/01/2017 ! Nl,Fr

Nl,Fr :

MH, Algérien détenu à Merksplas depuis plusieurs mois, va subir une 8ième tentative d’expulsion ce lundi vers Alger.

Il avait déjà reçu par le passé 7 tickets d’avion, mais a chaque fois la tentative a été avortée, probablement faute de laissez-passer délivré par le consulat algérien…L’assistante (dite sociale) du centre à MH a dit que le consulat délivrait un laissez-passer que des agents de la sécurité de Zaventem iraient chercher au consulat ce samedi matin

Le consulat d’Algérie refuse actuellement de délivrer des laissez passé à quelques exceptions près. Les accords de réadmission entre la Belgique et l’Algérie semblent toujours au point mort

Certains ressortissants Algériens sont ainsi maintenus pendant jusqu’à plus d’un an dans les centres fermés !

Dans le même temps, on peut craindre un retournement de situation, Théo Francken s’étant rendu à plusieurs reprises en Algérie pour faire pression sur le gouvernement local, n’hésitant pas dans le même temps à faire arrêter brutalement de nombreux ressortissants algériens en

situation irrégulière, afin d’appuyer son action. Appel ici

Voilà encore une des petites horreurs développées par Théo Francken pour augmenter artificiellement un ses indicateurs, en l’occurence le nombre de tentatives d’expulsions : prenez un “inexpulsable”, enfermez-le, puis faites comme si vous l’expulsiez. A chaque refus de “son” consulat de délivrer un laissez-passer, renvoyez-le à la case prison avec une petite

prolongation gratuite (pour lui, pas pour le contribuable qui paiera

environ 160€/jour) de 2 mois.

Bien sûr, Vous broyez une existence. Evidemment, vous dilapidez l’argent public ? Certes, mais vous financez les entreprises aériennes, et surtout vous faites du chiffre ! Finalement, autre chose compte dans notre société ?

MH est en Belgique depuis près de 30 ans, ne connait plus l’Algérie, et refuse d’y être expulsé. Son témoignage ici

Il nous avait déjà dit “préférer le suicide” à une expulsion.ici son témoignage

En outre on se souviendra que un des deux Algériens récemment expulsés auraient été sévèrement battus par leur escorte (l’un d’eux a du être hospitalisé et avait le nez cassé).

L’expulsion de M est prévue ce lundi par le vol de 14h à Zaventem vers Alger, AH2063 opéré par Air Algérie.

Rendez vous à l’aéroport ce Lundi à 12 heures à l’enregistrement pour expliquer la situation de M aux passagers

Et à vos tel, fax,mail :

Coordonnées du Consulat Général d’Algérie à Bruxelles :

– E-mail:consulat.algerie.bruxelles@gmail.com

– Tél : +32 (0) 2 537 82 41

– Fax : +32 (0) 2 536 88 79

Air Algérie Agence Bruxelles

BoulevardAdolphe Max 103, 1000 Bruxelles

tel +32 (0) 2 218 61 63

fax+32 (0) 2 219 82 33

Info &Reservations :

+32 2 218 61 63

Desk at the airport :

+32 (0)2 753 20 28

contacts@airalgerie.dz

Et nos ministres

F.Roosemont

Directeur de l’Office desEtrangers

Bur_Presse@dofi.fgov.be

T02793 80 31 (NL – EN) – 02 79380 30 (FR), Fax 02 274 66 40

Charles Michel

Premier Ministre

Tél : 02 501 02 11 Fax:02512 69 52

e-mail:charles.michel@premier.fed.be

Jan Jambon

Vice Premier Ministre et Ministre del’Intérieur

tél:02 504 85 13 Fax:02 504 85 00

email:kabinet.jambon@ibz.fgov.be