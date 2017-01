Solidarité avec Pola Roupa et Constantina Athanasopoulos !

Pola Roupa, la combattante de 48 ans de Lutte Révolutionnaire qui vivait dans la clandestinité depuis qu’elle avait échappé il y a quatre ans au contrôle judiciaire dont elle faisait l’objet avec son compagnon et camarade Nikos Maziotis, a été arrêtée ce matin du 5 janvier dans une maison du sud de l’Attique où elle se trouvait avec son enfant et une femme de 25 ans (Constantina Athanasopoulos, qui a également été arrêtée et a revendiqué son appartenance à l’organisation Lutte Révolutionnaire). Deux autres personnes qui se trouvaient sur place auraient également été arrêtées. Toutes ont été transférées au bureau de l’anti-terrorisme de l’Attique.

Pola Roupa, Nikos Maziotis et Constantina Athanasopoulos sont immédiatement entrés en grève de la faim et de la soif pour réclamer que l’enfant de 6 ans de Nikos et Pola soit rendu à la famille et non détenu. La justice grecque utilise l’enfant de Pola et Nikos pour asseoir sa soif de vengeance et tenter de les faire chanter.

Ce 11 janvier sera pour nous l’occasion de diffuser l’interview de Pola et Nikos "Il n’y a d’autre fin que la révolution" (tournée par le Secours Rouge à Athènes en 2012), de promouvoir de nouveaux outils pour diffuser les écrits des révolutionnaires emprisonnés ainsi que de discuter des perspectives de solidarité avec Pola Roupa, Nikos Maziotis et les nombreux prisonniers révolutionnaires en Grèce.

http://www.secoursrouge.org/Soiree-de-Solidarite-pour-Pola-Roupa