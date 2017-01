Pour le cinquantième anniversaire du Black Panthers Party

Le Cinéma d’Attac présente en avant-première

« THE BLACK PANTHERS - VANGUARD OF THE REVOLUTION »

un reportage sensationnel de Stanley Nelson

LE JEUDI 19 JANVIER à 20H À « L’AVENTURE »



DEPUIS sa création en 1966 jusqu’à sa chute en 1972, le Parti des Panthères noires a joué un rôle crucial dans la radicalisation de la jeunesse américaine. Qu’elle soit noire ou blanche. « La plus grande bataille que nous livrons aujourd’hui n’est pas au Vietnam mais dans nos propres villes », avait dû concéder le vice-Président des Etats-Unis, Hubert Humphrey.

D’abord organisation locale basée à Oakland, en Californie, le Black Panther Party devient bientôt un mouvement national à mesure qu’il répond à la frustration et à la colère générales d’une population en butte à la ségrégation. Le Parti met l’accent sur l’autodéfense armée contre la brutalité policière, la volonté d’agir avec les organisations anti-guerre, la lutte pour la libération des femmes et des homosexuels. Même si, à son apogée, le Parti des Panthères noires n’a jamais eu un effectif supérieur à 5.000 membres, il exercera une influence hors de proportion par rapport à ces chiffres –le journal de l’organisation se vendant à plus de 100.000 exemplaires par semaine. Et pour cause : dans de nombreuses villes, les sections locales des Panthères mettront sur pied des services gratuits pour soulager la population des ghettos –comme des petits déjeuners pour les enfants, des dispensaires médicaux, des écoles, des transports vers les prisons et des escortes anti-agressions pour les vieux... C’est assez dire que, dès sa constitution, le Parti des Panthères sera considéré par les autorités comme « la première des menaces » : « Les jeunes Noirs modérés doivent comprendre que, s’ils succombent à l’enseignement révolutionnaire, ils seront des révolutionnaires morts », avertira le Directeur du FBI, J. Edgar Hoover.

C’est l’histoire de ce mouvement célébré et pourtant mal connu que nous restitue le réalisateur afro-américain Stanley Nelson. Avant lui, personne n’était parvenu à restituer avec autant de force et de véracité la genèse et la progression de ce mouvement révolutionnaire extraordinaire. Car il aura fallu sept ans de travail, des kilomètres d’archives et des centaines d’entretiens (d’anciens militants, de policiers, d’ex-agents du FBI) pour produire ce véritable événement cinématographique : The Black Panthers : Vanguard of the Revolution...







The Black Panthers : Vanguard of the Revolution

Etats-Unis / 2015 / 115 minutes

L’Aventure

Galerie du Centre, 57 rue des Fripiers à Bruxelles

(entre la Monnaie et l’arrière de la Bourse)

Attac-Bruxelles [1]

bxl1[arobase]attac.be

http://bxl.attac.be

tél : 0494 808 854