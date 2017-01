Philippe Van Muylder, Secrétaire général de la FGTB Bruxelles, a le plaisir de vous convier ce 23 janvier 2017 à 18h à la Maison du Peuple de St Gilles au vernissage de l’exposition Bitter Oranges – une exposition photographique de Gilles Reckinger sur l’exploitation des travailleurs migrants dans la cueillette des oranges en Italie.

Vernissage en présence de l’artiste et de la ministre en charge de la culture à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Alda Greoli.





Philippe Van Muylder, Algemeen secretaris ABVV-Brussel, nodigt u met plezier uit - 23 januari 2017, 18u "Maison du Peuple" van Sint Gillis - op de vernissage van de expo Bitter Oranges – een fototentoonstelling van Gilles Reckinger over de uitbuiting van migrantenwerkers in de sinaasappelpluk in Italië.

Vernissage in aanwezigheid van de artiest en Alda Greoli, minister van Cultuur van de Fédération Wallonie-Bruxelles.