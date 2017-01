Retour de la colonne Durruti

Et voici

Mon armée imaginaire

Contre le capital et ses chimères

Des bestiaux d’un autre temps

Mais finalement

Le type Baleine bleue est toujours présent

Et voici le premier

Argentinosaurus, un titanosaure

Au moins quarante mètres de long

50 tonnes, fémur de 1,80 m, curiosité de l’évolution

Il y a environ 130 millions d’années

Pour avec, ne plus angoisser dans les manifestations

Il y aurait là de quoi s’amuser

Et donc notre sympathique Baleine bleue

Qui resplendit toujours de ses mille feux

Et encore en deuxième position

Pourtant, entre 1910 et 1960

Un million d’entre elles furent exterminées

Avec nous dans les manifs, des raisons de protester

Depuis donc, 25 millions d’années

30 m de long, 200 tonnes

Mais plus rien ne nous étonne

Pa même le monde qui déconne

Et avec nous, contre les CRS, pour contester

Et ce en toute tranquillité

De cette société où tout est secte partout

En poésie, en politique, en sport, en tout

Avec partout des imbéciles et des gourous

Le troisième plus gros

Des surprises de l’évolution

Le Mégalodon, entre 13 et 16 millions d’années

18 m de long, 50 tonnes, 250 dents acérées

Il suffirait de le politiser, allez quoi, il faut bien rigoler !

Et voici un quatrième larron

Ratant de peu la médaille de bronze

Spinosaurus, lézard épineux, mangeur de poissons

22 tonnes, 15 m de long, voilure de deux mètres

c’était il y a cent millions d’années

Drôle de zig aux pieds palmés

Et à la cinquième place

Pour les plus gros animaux, le palace

Mais chaque nouvelle découverte

En remplace une autre, la paléontologie en fête

Pliosaurus, reptile marin, il y a cent millions d’années

50 tonnes, 14 m de long, de quoi impressionner

Encore une bestiole

Tête de cortège contre l’économie devenue folle

Cependant, rien n’est plus monstrueux

Que le capital, qui sur toute vie, fait feu

Voici maintenant en sixième position

Titanoboa, pour étouffer la réaction

Avec une pression à casser tout un camion

Serpent d’eau d’il y a 60 millions d’années

14 m de long, l’homme aurait tenu dans sa gueule

Face à cela, toute créature est veule

Néanmoins, il n’y a pas plus grande folie

Dans la nature, que l’organisation présente de la vie

Un monde qui pourrait être sans presque aucune maladie

Un monde qui pourrait, aurait pu, être un paradis !

Créatures pour nous prêter main forte

Retour de la colonne Durruti, par une autre porte

Et voici à la septième place

Ptérosaure, reptile volant

Car l’Espagne libertaire était sans avion, navrant

Voilà donc ce compagnon réconfortant

Mais c’était il y a 70 millions d’années

Mais l’imaginaire peut tout associer

11 mètres avec les ailes déployées

5 m de haut, et le franquisme terrorisé

Sans compter au huitième rang, autre possible allié

Paraceratherium, vivant il y a 30 millions d’années

7,50 mètres de haut, 20 tonnes, un mammifère

Habitat aride, la guerre sociale pourrait lui plaire

Il faut s’y faire

Tout est possible dans l’imaginaire

Une nouvelle stratégie révolutionnaire

Pour se marrer et totalement déplaire

Contre le tout réactionnaire

Nouvelle jeunesse du vieux monde, en notre ère

Et surgissant en neuvième position

Prenant la cause de la révolution

Pelagornis, il y a 17 millions d’années

Oiseau volant , moins de 22 kg, pour l’expliquer

7,50 m en envergure, pour sur ses ailes, nous échapper !

Certes, c’est délirant

Nonobstant, moins que ce monde parfaitement dément

Et ainsi à la dixième place

Son nom nous glace

Meganeura, libellule géante

Et là c’est encore plus éloigné

Quand même 275 millions d’années

30 km/heure, 4 ailes, 75 cm au moins

Contre la police ce serait bien

Cela ferait moins le malin

Quand le taux d’oxygène de l’air était élevé

L’insecte devenait géant, cela ferait une bande dessinée

Et nous irions manifester

Au patronat, demander d’éternels congés

Le patronat serait purement et simplement supprimé

Et à tous les policiers

Et à toutes les armées

Sur le champ, de démissionner

Tous les uniformes à brûler

Que les truands cessent de truander

Que les gangsters cessent de trafiquer

Que le mensonge devienne mortel

Que soit jeté tout son fiel

Que la fête commence

Que partout, la liberté se danse

Après tout

Le chien fut d’abord un loup

Bestioles gigantesques du passé avec nous

Pour enfin faire les folles et les fous

Retour de la colonne Durruti, en autre version

Car la réaction ne peut rien contre l’imagination !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "