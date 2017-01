Voiture de diplomate qui prend feu

Hier soir, on n’avait pas envie de rentrer après avoir bu un jus, ou regarder un film. ou se réchauffer sous une couette(même si des fois c’est très chouette). On cherchait une bétise à faire, qui nous permettrait de digérer un peu la colère du quotidien, nous mettrait la joie au ventre et nous apaiserait pour quelques instants.

alors l’attaque...

On connaissait un quartier avec des voitures de diplomates, et avec quelques allumes feux jamais très loin (parait même qu’il y a des voyou-tes qui se mettent des planques de matos en ville pour pouvoir être toujours prêtes), on a décidé d’aller y faire un tour.

Les rues sont calmes et silencieuses. et nous profitons de cet état de fait pour nous glisser dans la nuit (tel des ninjas pas très crédibles) et allumer cette luxueuse voiture de sport dont la plaque(nombre et ordre des chiffre et des lettres différent des plaques habituelles) montre clairement qu’elle appartient à un eurocrate diplomate (pends toi avec ta cravate).

Une fois le pneu bien allumé, on s’est tirés.

En faisant ça, on a aussi pensé à l’appel formulé par des compas (de la CCF/en Grèce), sous le nom de projet Némésys, pour s’attaquer directement à des individues, et non pas uniquement à des batiments/institutions. On aimerait leurs dire que cet appel résonne pour nous, et que nous partageons leurs envies.

kalinikta malaka !