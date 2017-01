CETA : Not in our name !

Samedi/Zaterdag 21 janvier/januari

Le vote du CETA au Parlement européen se joue le 23 janvier et le 2 février prochains. Si nous ne faisons rien, le CETA sera approuvé tel quel.

C’est pourquoi :

Le samedi 21 janvier, c’est le moment d’adresser un message à nos eurodéputés : CETA, pas en notre nom ! Des actions auront lieu dans différents endroits en Europe et en Belgique.

A Bruxelles rendez-vous Carrefour de l’Europe devant la gare centrale le 21 janvier à 14 h-16h.

Bienvenu.e.s !

Op 23 januari en op 2 februari wordt er gestemd in het Europees Parlement over CETA. Laten we dit gebeuren ?

Daarom :

Vlak daarvoor op zaterdag 21 januari is het demoment om de verkozenen van het EP een duidelijke boodschap te geven : CETA, niet in onze naam ! Overal in Europa en België zijn er acties voorzien.

In Brussel op zaterdag 21 januari op het Europakruispunt aan het Centraalstation van 14u tot 16u.

Welkom !