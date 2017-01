Bouffe Vegan et Projection du film documentaire ’’Squat la ville est à nous !’’

Salut les copains copines,

Les pirates vous invitent à la toute première activité publique du squat "Le Crochet’’ à partir de 18H30 ce jeudi 19 Janvier.

Nous commencerons par savourer un délicieux repas concocté par nos cuistos suivit d’une projection aux environs de 20h du documentaire espagnole sous-titré français (nous recherchons toujours les sous-titre néerlandais) "Squat la ville est à nous !".

Description : voici les nouveaux pirates des villes. Emma, Gala, Vincente et les autres, jeunes militants barcelonais, sont spécialisés dans l’abordage... d’appartements vides. Les armes de ces squatters ? Des pinces-monseigneur, des passe-partout et une fougueuse détermination. De 2003 à 2011, Christophe Coello (Volem rien foutre al païs, Attention danger travail) a accompagné les luttes de ce groupe d’activistes à la reconquête d’une ville confisquée par les spéculateurs immobiliers.

Hors-la-loi si la loi est injuste : c’est tout un projet de société alternatif, autour de la gratuité et du partage, qui se dessine ici. Entre opérations coups de poing et débats idéologiques, le réalisateur, compagnon de route, dresse, à travers eux, le portrait d’une nouvelle génération de résistants : vivifiante bouffée de révolte, en ces temps d’asphyxie économique et sociale.

Comment s’y rendre : 151, Philipe Baucq à Etterbeek=> Arrêt Germoire Tram 81 et Bus 95.