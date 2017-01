Formation à l’action directe non-violente

Dans le cadre de sa campagne Nuke-Free Zone, Agir pour la Paix organise des soirées de lancement et des formations à l’action directe non-violente en Belgique francophone de fin janvier à fin février 2017 : bienvenu-e-s !

Nuke-Free Zone est une campagne citoyenne qui vise le retrait de la vingtaine de bombes nucléaires étasuniennes stationnées en Belgique depuis plus de cinquante ans, et plus largement, leur élimination totale en Europe et dans le monde.

Nuke-Free Zone entend faire pression sur le gouvernement belge pour qu’il fasse un pas historique vers le désarmement nucléaire mondial : non seulement qu’il participe de manière constructive aux négociations de 2017 à l’ONU sur le futur Traité international d’interdiction des armes nucléaires, mais aussi qu’il exige le retrait des armes nucléaires présentes sur son sol, afin de susciter l’intérêt pour l’instauration d’une zone exempte d’armes nucléaires.

Cette campagne sera fidèle aux modes d’action d’Agir pour la Paix et mettra la pression sur le gouvernement belge de diverses manières, dont des actions directes non-violentes et de désobéissance civile. Notre nombre fera notre force : rejoins-nous !

Tu veux en savoir plus et/ou te former à l’action ? Participe à cet événement en t’inscrivant via formations@agirpourlapaix.be - Si tu fais partie d’un collectif ou d’un groupe, motive-les à venir à ces soirées et formations !

Agenda complet :

Soirées de lancement

Lu 23.01.17 | Liège

18h>21h30 | Le Beau-Mur | 48, rue du Beau-Mur

Ma 24.01.17 | Mons

18h>21h30 | Le Coin aux Etoiles | 79, rue Notre-Dame

Me 25.01.17 | Louvain-La-Neuve

18h>21h30 | La M.D.D. | 2, Place Agora

Ma 31.01.17 | Namur

18h>21h30 | Mundo-N | 98, rue Nanon

Lu 06.02.17 | Bruxelles

18h>21h30 | Pianofabriek | 35, rue du Fort

Gratuit | Réservation souhaitée > formations@agirpourlapaix.be

Formations à l’action

Sa 18.02.17 | Louvain-La-Neuve

10h>17h | La M.D.D. | 2, Place Agora

Sa 25.02.17 | Liège

10h>17h | CPCR | 11-13, rue Jonruelle

Sa 25.01.17 | Mons

10h>17h | Le Coin aux Etoiles | 79, rue Notre-Dame

Di 26.02.17 | Namur

10h>17h | Mundo-N | 98, rue Nanon

Di 26.02.17 | Bruxelles

10h>17h | Maison de la Paix | 35, rue Van Elewyck

Gratuit | Réservation indispensable > formations@agirpourlapaix.be

Il y aura de quoi grignoter sur place :

formations@agirpourlapaix.be

TEl : 02/648.52.20