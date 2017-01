Suite aux dernières nouvelles , nous risquons l’expulsion d’un jour à l’autre. Nous ne sommes pas prêts à quitter le terrain puisque nous sommes contre la décision de justice disant que nous n’avons pas d’intérêts le concernant et qui déclare notre recours irrecevable.

Nous vous appelons à nous rejoindre, Une permanence est effectuée sur le terrain pour vous accueillir.

Au programme :

La construction de la résistance et la préparation d’un camp de repli hors du terrain menacé car les animaux actuellement présent sur le terrain de la maxi prison ( 8 chèvres dont un chevreau de 4jours :) 2 moutons 2 cochon et une poule ) seraient également expulsés , c’est pourquoi la construction d’un camp de repli pour eux est indispensable et une friche proche du Keelbeek achetée récemment par Matexi (grande entreprise de construction) est menacée de bétonisation et demande à être occupée , défendue et cultivée !

Nous vous appelons donc à venir nombreux , en famille le dimanche 22 janvier 2017 pour une journée de construction festive dès 9h du matin pour un petit déj convivial.

faites tournez l’appel

adresse : chemin du keelbeek 1, 1130 haren , bruxelles Belgique

La résistance du keelbeek.