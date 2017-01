Interprété par Roxane Zadvat

Mise en scène par Jean Delval

Sur le texte de Rose Hanon

« Je rêvais l’école comme échappatoire au déterminisme socioculturel familial, comme arme de libération massive, comme le fondement de toute société démocratique. L’école de l’émancipation, oui. »

« -Et m’dame ! Vous avez oublié où vous êtes ici ? Mes couilles, je vous rappelle : c’est une école de merde ! Alors, faites pas chier putain ! » « Je pensais : enseigner, c’est changer le monde. C’était avant que je ne me découvre artiste, prestidigitateur de formation, par nécessité dompteur de lions, funambule ou clown. Ma classe a pris des allures de cirque, j’allais dire les pop-corn en moins, mais même pas : tout y est. Le numéro est rodé, l’illusion parfaite. Et telle la boule à paillettes de l’équilibriste, le monde tourne et tournera demain, juste comme il doit tourner. »

Ce texte aux tonalités pamphlétaires associe la critique radicale à la sensibilité écorchée traversé de colères noires et d’espérances chaleureuses, il s’impose par son urgence politique et sociale.