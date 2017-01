Critical Mass Brussels 27/1 hosted by Cycloperativa + Party !

This time the bike workshop Cycloperativa hosts the Critical Mass. As always, we start from Naamsepoort. After the ride Cycloperativa welcomes you to seet here brandnew local. Then we all go to the old place to party ! Good beers at low prices.

Cycloperativa manages the bar and the food at low prices (Brussels beers represent) (those who come with AB Inbev etc. will be thrown outside to keep it cold ;-) )

More info :

Cycloperativa

Cycloperativa vous invite à une fête d’anniversaire/inauguration du nouveau local. Bonnes bières à prix d’amis. Nous partons de la Porte de Namur avec la Masse Critique. Après la ballade, Cycloperativa invite tout le monde chez eux.

Cycloperativa s’occupe du bar et de la nourriture (les bières bxloises represent !) ( ceux qui s’incrustent avec du AB Inbev etc. seront jetés dehors, pour garder leurs bières au frais ;-)

Cycloperativa nodigt U uit op een verjaardag/housewarming feestje. We starten aan de Naamsepoort met de Critical Mass Brussels. Na de fietstocht nodigt Cycloperativa iedereen uit bij ons !

Cycloperativa zorgt voor de bar en het eten (Brusselse bieren represent !) (mensen die AB Inbev etc. meebrengen worden buiten gegooid om hun bier koud te houden).