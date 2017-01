[FR]

Bonjour tout le monde !

Une masse critique exceptionnelle va avoir lieu au moment de l’ouverture du Salon de l’Auto, le vendredi 13 janvier 2017.

++++++++++ Une masse critique ? ++++++++++

Dans plusieurs villes à travers le monde, le dernier vendredi du mois, des cyclistes se réunissent pour une balade festive à travers la ville. Pour plus d’infos sur la masse critique —> https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_critique_(mouvement_social)

++++++++++ Pendant le Salon de l’Auto ? ++++++++++

Cette période correspond parfaitement à notre double constat.

D’une part, la voiture est bien trop souvent mise en avant (médias ou publicités) malgré ses nombreux désavantages (besoin énorme en infrastructure, coûts pour l’automobiliste, émissions de gaz à effet de serre, pollution, ...).

D’autre part, la mobilité douce et alternative semble parfois dénigrée (désinvestissement dans les transports publics, manque de soutien pour les cyclistes et absence de discussion autour de la marche).

++++++++++ Quel objectif ? ++++++++++

L’objectif est clair : détourner les projecteurs médiatiques ciblés sur le Salon de l’Auto pour également mettre en lumière la mobilité alternative.

Il n’est pas question d’imposer une vision spécifique de la mobilité. Il s’agit de donner toutes les cartes nécessaires à une discussion citoyenne autour d’une mobilité raisonnable.

++++++++++ Concrètement ? ++++++++++

Une masse critique est un moment convivial et festif. Partant tous ensemble de la Porte de Namur vers le Salon de l’Auto en soirée, prenez de quoi illuminer votre vélo. Ou même tout autre objet qui risque de mettre l’ambiance :)

Un petit rappel :

1) La masse critique est une ballade collective à vélo, juste comme des gens se balladent dans d’autres moyens de transport. Les participants ne portent pas de couleur politique... mais le choix du moyen de transport est en soi un acte politique !

2) Les participants respectent le code de la route, mais veillent aussi à la sécurité de tous les participants. Certains aident à assurer un passage sécurisé aux carrefours.

3) On est gentil et on respecte les usagers plus faibles que nous. On prend part à la circulation, on n’est pas la pour la perturber par d’autres actions que par notre simple présence.

[NDLS]

Dag Iedereen,

Een uitzonderlijk Critical Mass zal op 13 januari 2017 plaatsvinden voor de eerst dag van de auto salon.

++++++++++ Een critical mass ? ++++++++++

In verschillende steden van de hele wereld, een verzameling van fietsers fietsen samen de laatste vrijdag van elke maand. Voor meer informatie over het idee van critical mass -> https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_Mass_(cycling)

++++++++++ Tijdens de autosalon ? ++++++++++

Tijdens deze periode worden twee feiten heel duidelijk :

Ten eerste wordt de wagen heel vaak als een vanzelfspreekheid voorgesteld door de media en de publiciteiten ondanks haar talrijk nadelen (veel infrasturctuur nodig, veel kosten, luchtvervuilling, stadvervuilling, ...)

Ten tweede lijken de alternatieven mobiliteiten zwartgemaakt ( vermindering van de investeringen, gebrek aan steuning voor de fietser, ... )

++++++++++ Bedoeling ? ++++++++++

Aandacht krijgen van de media zodat er een beetje minder over de auto salon wordt gesproken en iets meer over de alternative mobiliteit.

Geen sprake om een idee op te leggen. Het idee is om een burgelijke discussie over een redelijke mobiliteit ter sprake te brengen.

++++++++++ In werkelijkheid ? ++++++++++

Een critical mass is een gezellig moment. We zullen samen van de Namensport tot de auto salon gaan. Neemt iets om je fiets licht te geven of iets die een leuke sfeer kan maken.

Een kleine herinnering :

1) Critical Mass is een fietstocht, het is geen politieke manifestatie. Het woord verondersteld dat deelnemers geen politieke banners presenteren, de bewuste keuze van een vervoersmiddel is al een politieke uitspraak.

2) Deelnemers zullen de wegcode respecteren maar evenwel instaan voor de veiligheid van alle andere deelnemers. Daarom zullen enkele deelnemers een veilige passage van kruispunten verzekeren.

3) Iedereen is vriendelijk en respecteert zwakkere weggebruikers. Wij nemen deel aan het verkeer en zullen het niet door andere acties storen dan ons loutere aanwezig zijn.

[EN]

Hi everyone !

An exceptional Critical Mass will take place on the evening of the opening of the European Motor Show in Brussels (Salon de l’Auto), on Friday the 13th of January, 2017.

++++++++++ A Critical Mass ? ++++++++++

In many cities around the world, cyclists are meeting on the last Friday of each month for a festive ride across the city. More information on critical masses here : https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_Mass_(cycling)

++++++++++ During the Salon de l’Auto ? ++++++++++

Our will to act during this event comes from two observations.

On the one hand, the individual car is put under the spotlight way too often (general media and commercials) despite its numerous disadvantages (huge infrastructure requirements, greenhouse gases emissions, pollution, etc.).

On the other hand, sustainable transport are often under praised (disinvestment in public transports, lack of proper infrastructure and political support for cyclists, and lack of discussion about walking).

++++++++++ What’s the objective ? ++++++++++

The goal is to divert the mediatic spotlight from the Salon de l’Auto and to bring some light on alternative and sustainable mobility solutions.

The goal is also not to impose a particular outlook of mobility. It is rather about creating the opportunity for a comprehensive and informed citizen-focused discussion about sustainable and reasonable mobility.

++++++++++ Practically ? ++++++++++

A Critical Mass is a festive and friendly event. Let’s ride together from Porte de Namur to the Salon de l’Auto on Friday evening and don’t forget to bring your bike lamps or to improve your bike lighting :-). Any other object likely to bring some good vibes is also welcome :-)

A little reminder :

1) Critical Mass is a collective cycling tour, not a political demonstration. We do not display any political message, other than our means of transportation, which is in a way a political choice.

2) Participants respect traffic laws but also ensure the safety of all participants. Some will therefore secure the crossroads while the Critical Mass passes.

3) We are kind to others and respects the more vulnerable road users. We take part in traffic and don’t cause any disturbance other than by our mere presence, just like any other road user.