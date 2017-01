“Je me révolte, donc nous sommes." Camus

« Graines de résistance » s’adresse aux militant(e)s de cœur, aux insoumis(e)s dans l’âme, qui disent non à la chasse aux chômeurs, à l’argent roi, à la pauvreté galopante. Celles et ceux qui défendent le bien commun.

Indignez-vous, rêvez, écrivez généreusement . Venez si vous désirez « reconquérir le pouvoir d’user des mots contre les mots du pouvoir » (P. DURAND). Dans nos bagages, au long des 6 séances, les formes brèves. Au choix, selon les participant(e)s : conte, chanson, poème, fable, lettre, (etc.). Consignes et animation à deux voix, écoute bienveillante, lecture en « écho ».

Nous puiserons dans nos vies vécues, à vivre, émotions, espoirs, échecs, pour semer dans nos écrits – à chacun sa vibration, sa voix – les graines d’une société enfin solidaire, digne et juste, d’une vie à hauteur humaine.

Voltaire, Hugo, revenez ! Nous ouvrirons l’encrier des écrivains, poètes, chanteurs révoltés par les injustices, toutes les discriminations. Ils.elles font bien plus qu’une bibliothèque de salut public : une mémoire active de l’émancipation sociale.

Venez faire chanter les braises de l’égalité entre homme et femme, de la démocratie. Venez partager la saveur d’une langue sarcastique, s’il le faut, politique au sens premier.

Animé par :

Anne-Françoise Theunissen (ex-parlementaire, ancienne présidente du MOC à Bruxelles, féministe et syndicaliste) et Claude Keller (agrégé en philo et lettres, prof. en Haute Ecole à la retraite, ex-syndicaliste à la CGSP)

Public : adultes

Dates : 5 mercredis : 8/02, 22/02, 8/03, 22/03 et 19/04 de 18 à 21h et le samedi 22/04 de 10 à 17h. Cette dernière séance sera consacrée à la mise en forme d’une publication collective.

Prix : 90€

Tarif réduit (Demandeurs d’emploi et étudiants) :

50€, acompte de 25€, solde de 25€

Nombre maximum de participants : 10

Infos et inscription : m.ferrier@lamaisondulivre.be ou 02/543 12 22

L’atelier a lieu à La Maison du Livre - rue de Rome, 24 - 1060 Bruxelles