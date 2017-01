Il s’agira de faire émerger une parole échappant aux bûchers et aux matraquages des normes. Un chant libre. À pleine voix. Chacun(e) peut s’en emparer, qu’elle/il maîtrise ou non le français, qu’elle/il soit musicien(ne), maçon(ne), boxeur(se), balayeur(se), infirmier(ère), rappeur(se), analphabète, chômeur(se), poète(esse) ou chanteur(euse), habitué(e)s ou non des scènes… On écrit, on dit, on crie, on gouaille, on chante, on joue, on improvise, on ouvre un chantier ensemble, on prend le micro.

To slam veut dire claquer. Il s’agira de chercher l’impact des mots, des rythmes, des émotions, des images, des sonorités …

L’atelier se déroulera en trois temps : d’abord des jeux d’écriture, puis un temps d’improvisation autour du texte écrit et enfin l’interprétation avec micro, entre slam et cabaret.

Venez avec de quoi écrire et une tenue souple. Et si vous en avez envie, apportez un texte, une chanson, un article, un personnage qui vous inspire et/ou un instrument de musique pour vous accompagner.

Animé par : Maïa Chauvier (Recital Boxon), comédienne, diseuse et glaneuse de poèmes - www.maia-chauvier.com

Public : ados à partir de 16 ans, adultes

Dates :

10 mercredis de 18h30 à 20h30 du 1er février au 26 avril 2017

Prix : 90€

Tarif réduit (Demandeurs d’emploi et étudiants) :

50€, acompte de 25€, solde de 25€

Nombre maximum de participants : 10

Infos et inscription : m.ferrier@lamaisondulivre.be ou 02/543 12 22

L’atelier a lieu à La Maison du Livre - rue de Rome, 24 - 1060 Bruxelles