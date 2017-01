Jean Meslier, curé et athée révolutionnaire

Le Curé Meslier (1664-1729) fut pendant quarante ans le curé de deux petits villages des Ardennes. À sa mort, sans jamais s’être défroqué, il laissait à la destinée posthume un Mémoire qui contient la première critique systématique du christianisme et de toutes les religions ; la première théorie complète d’athéisme et de matérialisme philosophique ; la première pensée à la fois communiste et révolutionnaire.

Ainsi est-il le premier à défendre l’idée que le monde est par lui-même ce qu’il est, que l’âme (c’est-à-dire, dans le langage de l’époque, les pensées et les sentiments) est matérielle et que la matière a d’elle-même son propre mouvement.

Il est aussi, nous dit Serge Deruette, auteur de "Lire Jean Meslier", publié chez Aden, l’un des premiers à voir dans la propriété privée la cause de l’inégalité et de la domination, et à concevoir que toute la richesse vient du travail.

Serge Deruette, docteur en sciences politiques de l'ULB (Université Libre de Bruxelles), est professeur de sciences politiques, de philosophie politique et d'histoire des idées et des doctrines politiques à UMONS.

Yves Bical (association et édition Artgo) lira des extraits de textes de Jean Meslier.

