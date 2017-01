Cycle "Les riches nous coûtent cher !"

Il n’existe aujourd’hui aucune limite au droit à la richesse individuelle.

Et si ce droit à la propriété sans borne était au coeur de nos difficultés, surtout depuis la mondialisation et la financiarisation de l’économie qui procurent un immense pouvoir aux plus fortunés ? Et si l’abolition du droit à la fortune représentait une solution pertinente face aux inégalités grandissantes, au délitement de notre socle social et à la destruction de l’environnement ?

Philippe Richard, dans son livre "Abolir le droit à la fortune" (Couleurs livre, 2017), énonce une proposition concrète : instaurer un plafond au patrimoine individuel, sur la base de la nationalité. Il met en évidence les impacts considérables d’une telle mesure, offrant à ses yeux de véritables opportunités pour relever avec succès nos multiples défis : réussir notre entrée dans la prochaine révolution industrielle et notre transition écologique, retrouver une confiance, une prospérité, des emplois de qualité et une démocratie vivante.

Une proposition radicale sur un sujet encore tabou, mais que nous vous proposons de débattre et creuser, au-delà de nos idées préconçues, avec nos invités.

Avec Philippe RICHARD, Docteur en science économique et expert socio-économique depuis quinze ans au sein de Syndex, SCOP spécialisée dans le diagnostic économique auprès des représentants des salariés ;

Salim NESBA, journaliste économique à l’Écho ;

Felipe VAN KEIRSBILCK, secrétaire-général de la CNE (sous réserve) ;

un ou une (nous espérons vivement une !) représentant/e d’Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne).

La rencontre sera animée par David LELOUP, journaliste free-lance (Marianne Belgique, Le Soir, Rue89, Le Vif/L’Express, Le Monde, Le Temps, Headlines Today, etc).

Entrée libre.