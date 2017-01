Intellectuels d’élevage, intellectuels de batterie, intellectuels industriels

Certes, j’écris toujours en quatrième vitesse

Tant ma révolte est en détresse

Comme l’Histoire qui oublie ses enfants

Deux inclassables, deux marginaux

De la même région, c’est rigolo

Feu l’anarchiste ( 1825 - 1862 ) Ernest Coeurderoy

Feu le chevalier d’Eon ( 1728 - 1810 ) agent secret du roi

Et ce qui ne coule

Dans aucun moule

Cela dérange, cela chamboule

C’est ce que je disais à une dame érudite

Qui à Tonnerre, et d’une façon inédite

Organise des expositions de peinture

Dans l’hôtel Coeurderoy au fur et à mesure

Comme celle sur la veuve de feu Ernest Coeurderoy

Peintresse trop peu connue, ma foi

Marie-Justine Rampont

Et qui se souvient d’elle, ou de Coeurderoy, ou d’Eon ?

Même à Tonnerre

Pas étonnant en notre ère

Deux inclassables

Dont ne veut aucun cartable

Coeurderoy théoricien de l’anarchie

Aux oubliettes est son esprit

Les libertaires l’ignorent, c’est dit

Sa mère, hélas, brûla sa correspondance, c’est regrettable !

C’est de lui, dont je me sens le plus proche

Mais dépressif, il se trancha les veines, sa fin fut moche

Comme moi, il voulait faire table rase

De tout un monde complètement naze

Pas étonnant

Si je suis domicilié à côté de cet anar

De sa maison de famille, il n’y a pas de hasard

Moi aussi, j’erre d’une ville l’autre

Jadis, d’un pays l’autre

Mais lui était fils de médecin

Lui-même aussi médecin

Moi un fils de prolétaire

Mais un rien, pas même prolétaire

Donc, par la pensée, je l’ai rencontré, et néanmoins

Je sens son fantôme, qui n’est pas loin

Cela aurait été, c’est un copain

Chez moi viens prendre un verre

Pour une causerie vraiment révolutionnaire

Pendant des heures

Je pourrais en parler, sans passer pour un crâneur

De Coeurderoy, d’Eon

Mais de Sade aussi, d’autres, alors, cessons

De nos neurones sociaux

La construction à partir des autres, c’est beau !

Mais le problème

L’éternel et horrible dilemme

Sous le nazisme, on fait comment ?

Sous le capitalisme, on fait comment ?

Ou alors au Mirail

Quartier cité gigantesque à Toulouse

Dès la naissance le manque de flouze

Dès la naissance, la stigmatisation comme seul rail

Certes

De la petite délinquance, des délits mineurs

Quand la misère vous fait voleur

Car les grands délinquants

Sont, c’est évident, dans tous les gouvernements

Au rendez-vous des vrais voleurs

Escrocs, ordures, truands, menteurs

Et donc dans cette cité des enfants perdus

Dont la bonne conscience ne veut plus

Il y a donc l’Islam comme source d’apaisement

Une Pax Romana, on l’oublie trop souvent

Une barrière de sécurité à tous les débordements

Malgré les provocations policières, c’est édifiant

Ce que l’on oublie de dire

Dans les journaux du capital, on ne peut donc le lire

Pour apaiser toutes les frustrations

Pour apaise toutes les privations

Tout gouvernement a besoin des religions

Pour fabriquer de la soumission

Et pour empêcher toute vraie révolution !

Car

Il n’y a pas de gestes naturels

Mais la société marchande nous injecte son fiel

Il n’y a que les automatismes de l’environnement

Le déterminisme socioculturel de la famille, des parents

Vraiment, je n’aime pas les intellectuels d’élevage

Avec sans cesse de nouveaux arrivages

Mon poing dans la gueule

Toute une vermine si veule

Les Onfray, les Michéa, et d’autres comme les Houellebecq

C’est que du blanc-bec

Comme feu d’Eon, je vous provoque en duel

Voilà prose qui est belle

C’est quand vous voulez

Mais pas là où vous voulez

Je m’attends à être censuré

Par tous les amis du système aliéné

De l’extrême gauche du capital

Jusqu’à l’extrême droite du capital

La crainte de Dieu, la crainte d’Allah

La crainte de ceci ou de cela

La crainte de tous les ceci ou de tous les cela

Tout une soumission, tout ce qui musèle les consciences

Ce qui au capital est comme une confidence

Un monde entier en pleine démence !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "