Le Collectif des gesticulants belges et le Garcia Lorca vous proposent : « Souriez, vous êtes surveillés », ou comment on se prépare une dictature technologique imparable !

Le vendredi 20 janvier à 20h au Garcia Lorca

rue des Foulons 47-49 - 1000 Bruxelles

Entrée : 4 euros

Cette conférence est présentée par Geneviève Cabodi, comédienne en théâtre de rue, animatrice et formatrice dans le secteur jeunesse/enfance, ex-conseillère communale dans sa commune

Interrogeons les frontières visibles et invisibles qui nous entourent, en partant de nos maisons jusqu’à l’ultime limite de notre planète, la couche atmosphérique.

Pourquoi sommes-nous englués dans l’angoisse collective sur le sentiment d’insécurité ?

Interrogeons-nous sur la peur de « l’autre » qui semble gagner nos civilisations à mesure que progresse la mondialisation économique et sociale et du développement technologique qui y est lié.

Quelles sont les infrastructures ( de la plus petite à la plus grande) qui ont pour but de nous sécuriser et y a-t-il une dérive à ces technologies ? Qui finance ces infrastructures et essayons de prendre conscience des masses colossales d’argent liés à ces dépenses.

Indignons-nous !

Liens et contacts

Collectif des gesticulants belges : http://conferences-gesticulees.be/

