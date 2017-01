http://www.gettingthevoiceout.org/urgent-empechons-l-expulsion-surprise-de-walid-ce-16012017/

URGENT : Empêchons l’ expulsion surprise de Walid ce 16/01/2017 !

Walid, actuellement détenu dans le centre fermé de Vottem, avait entamé une grève de la faim et de la soif le 13/01/2017 pour protester contre son enfermement de plus d’un an dans les centres fermés.

Son histoire ici :

http://www.gettingthevoiceout.org/enferme-depuis-plus-dun-an-pour-raisons-administrativesen-greve-de-la-faim-et-de-la-soif/

La réponse de l’Office des Étrangers n’a pas traîné dans l’illégalité complète : Walid a été mis au cachot ce dimanche 15/01/2017 à 15 heures et on lui a promis une expulsion demain 16/01. Ils lui ont pris son téléphone et ne peux plus communiqué. C’est un co détenu qui nous a prévenu.

Le probable vol sera Air Algérie AH 2063 14 heures le 16/01

RV à l’aéroport pour parler aux passagers à 12 heures

Appel à action de tout genre…..

ET

Harcèlement par fax, appel et mail

Du consulat d’Algérie qui doit délivrer un Laissez passer ce lundi pour

permettre l’embarquement de Walid sur un vol

Coordonnées du Consulat Général d’Algérie Bruxelles :

– E-mail:consulat.algerie.bruxelles@gmail.com

– Tél : +32 (0) 2 537 82 41

– Fax : +32 (0) 2 536 88 79

De la compagnie aérienne qui est sans doute la compagnie aérienne qui

participera à cette expulsion

Air Algérie Agence Bruxelles

BoulevardAdolphe Max 103, 1000 Bruxelles

tel +32 (0) 2 218 61 63

fax+32 (0) 2 219 82 33

Info &Reservations :

+32 2 218 61 63

Desk at the airport :

+32 (0)2 753 20 28

airalgerieplus@airalgerie.dz

https://www.facebook.com/hashtag/airalg%C3%A9rie?source=feed_text&story_id=1338005982937650

https://www.airalgerie.plus/contact-direction/

Et de nos représentants

F.Roosemont

Directeur de l’Office des Étrangers

Bur_Presse@dofi.fgov.be

T02793 80 31 (NL – EN) – 02 79380 30 (FR), Fax 02 274 66 40

Charles Michel

Premier Ministre

Tél : 02 501 02 11 Fax:02512 69 52

e-mail:charles.michel@premier.fed.be

Jan Jambon

Vice Premier Ministre et Ministre de L’intérieur

tél:02 504 85 13 Fax:02 504 85 00

email:kabinet.jambon@ibz.fgov.be

Theo Francken

Secrétaire d’Etat à l’Asile etlaMigration

Tél : 02 206 1421–

theo.francken@n-va.be

kab.francken@ibz.fgov.be

Didier Reynders

Téléphone : 02 501 8591 Fax : 02 513 25 97

E-mailcontact.reynders@diplobel.fed.be