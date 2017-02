La Plateforme pour une naissance respectée, Bruxelles Laïque, La Ligue des Famille, le CERE asbl et la Maison du Livre vous proposent de participer à un débat autour des droits des patientes, notamment pendant la grossesse et l’accouchement.

Martin Winckler, médecin français, romancier et essayiste né en 1955, évoque souvent la situation du système médical français. En 1984, il publie ses premières nouvelles sous le pseudonyme de Martin Winckler, choisi en hommage à Georges Perec (Gaspard Winckler est un personnage de "La vie mode d’emploi"). L’un de ses premiers personnages, le Docteur Bruno Sachs, devient célèbre avec "La maladie de Sachs". Il est l’auteur e.a. de "Les brutes en blanc" et le "Choeur des femmes".

Renée Greusard, née en 1984, est journaliste. Elle a travaillé e.a. pour l’Humanité, Les Inrocks, Libération, Causette ... avant de rejoindre Rue89, où elle s’occupe entre autres de la rubrique Rue69 qui traite de sexualité et de genre. Dans son livre "Enceinte, tout est possible", elle procède, sur le mode de l’auto-dérision, à une véritable investigation sur le contrôle social et sur les obligations et interdits imposés aux femmes lorsqu’elles attendent un enfant. Et surtout, elle révèle les mécanismes d’infantilisation et de domination des femmes.

Le débat sera animé par Marie-Hélène Lahaye, auteure du blog "Marie accouche là".

Entrée libre.

Contact : www.naissancerespectee.be

Réservations : 02 543 12 20