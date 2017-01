Chants de lutte présente ...

CABARET FÉMINISTE, 2ème ÉDITION !

Vendredi 10 mars à 20h

Militer oui, mais en chantant ! Pour fêter dignement la journée des droits des femmes, le collectif Chants de lutte remet le couvert et vous propose une soirée festive où les mots s’accorderont aux notes pour refaire le monde.

Puissantes, poétiques et sensibles, pleines d’humour ou de colère, les artistes de la soirée vous concocteront un programme joliment varié, avec le slam habité des participantes à l’atelier de Maïa Chauvier (Récital Boxon), des textes d’auteur/e/s portés par la percutante comédienne Christine Deppe, le retour gagnant d’Irène Kaufer comme autrice/interprète (une des surprises de l’édition Féministe toi-même 2016) et enfin la malicieuse et insoumise Coline Malice et son accordéon ... Vous militez ? Eh bien chantez maintenant !

Paf : 5 €, 1,25 € article 27

Une soirée proposée par le collectif Chants de Lutte : Bruxelles Laïque, le Centre Librex, La Maison du Livre, PAC-Bruxelles. À La Maison du Livre.