Israelische vlag haldstok van Stadhuis Rotterdam/Stadsbestuur Rotterdam handlanger Israelische bezetting

ISRAELISCHE VLAG HALFSTOK VAN STADHUIS ROTTERDAM/

STADSBESTUUR ROTTERDAM HANDLANGER ISRAELISCHE BEZETTING

AAN

Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Onderwerp :

Hang de Palestijnse vlag halfstok voor de 17 jarige Palestijnse

tiener, dodelijk slachtoffer van het Israelische bezettingsleger.

Geachte heer Aboutaleb,

Geachte loco burgemeester,

Geachte Wethouders,

De beste wensen voor 2017 !

Overigens een slecht begin van het Nieuwe Jaar.

Want u zet de wereld op zijn kop !

U hangt de vlag halfstok voor misdadigers en laat verstek

gaan, als het om hun slachtoffers gaat.

Dit naar aanleiding van het besluit van uw loco burgemeester,

de heer Eerdmans, de Israelische vlag halfstok te laten hangen

naar aanleiding van een aanval op het Israelische leger in Oost

Jeruzalem, waarbij vier Israelische soldaten om het leven kwamen. [1]

Nu er een Palestijnse jongeman is doodgeschoten door het Israelische

leger [2], geen spoor van medeleven van met ZIJN familie

door burgemeester/loco burgemeester of B & W.

Waar blijft het ophangen van de Palestijnse vlag, halfstok ?

Apart en bizar.

MISDADIGERS EN SLACHTOFFERS/TE UWER INFORMATIE.

GEEN AANSLAG, MAAR AANVAL

Om te beginnen, dit :

Genoemde Palestijnse aanval op die Israelische soldaten is natuurlijk

voor hun familie, vrienden triest, maar het past u niet, voor hen de vlag halfstok te hangen.

Het is namelijk geen AANSLAG, omdat soldaten combatanten zijn,

waartegen aanvallen zijn toegestaan.

Als u mij niet gelooft, lees er dan artikel 7 van het Internationaal Humanitair

Oorlogsrecht maar op na :

Zie noot 3

MISDADIGERS/HET ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER

BEZETTING, MILITAIRE AANVALLEN OP GAZA, NEDERZETTINGEN, MUUR, BLOKKADE GAZA

Vervolgens :

Ik sprak over misdadigers.

Deze militairen, op wie de aanval geopend was [4] zijn, zoals u

heel goed weet, onderdeel van het Israelische bezettingsleger en de

aanval werd gepleegd in Oost Jeruzalem, dat sinds 1967 door Israel is bezet.

Even een college [grapje...]

Er is sprake van een nu bijna [vanaf juni 1967] 50 jarige bezetting van de Palestijnse gebieden,

ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel

destijds opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog

veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse, Oost Jeruzalem, de Westelijke

Jordaanoever en Gaza. [5]

Nooit gehoor aan gegeven.

Integendeel, dagelijks plukken de Palestijnen de bittere

vruchten van die bezetting, die onderdrukking, vernederingen

en [oorlogs]misdaden inhoudt.

Voorbeelden zijn er te over :

De regelmatig terugkerende militaire invallen op Gaza, met

als misdadig resultaat 1492 burgerdoden, waaronder 551 kinderen

[25 procent], 11. 000 gewonden, 1000 kinderen blijvend gehandicapt. [6]

Duizenden Palestijnen dakloos geraakt, duizenden huizen verwoest,

scholen verwoest, ziekenhuizen beschadigd. [7]

Rechtstreekse gevolgen van die bezetting [naast de dagelijkse terreur],

de nederzettingen, die illegaal zijn volgens het Internationaal

Recht [8] en een groot deel van de bezette Westelijke Jordaanoever

opslokken.

De eveneens illegale Muurbouw [9], waardoor tienduizenden Palestijnen geïsoleerd geraakt zijn van familie, land, werk, scholen en ziekenhuizen. [10]

En dan die oorlog tegen de burgerbevolking, de Blokkade van Gaza. [11]

MISDADIGERS EN SLACHTOFFERS

BEVINDINGEN VAN MENSENRECHTENORGANISATIE

BTSELEM

Dat is een hele mond vol, maar waar.

Het Israelische bezettingsleger zaait dood en verderf, niet alleen

in Gaza, maar ook in de Westelijke Jordaanoever.

Daar werd onlangs een Palestijnse tiener, een jongeman van

17 jaar, door het Israelische leger doodgeschoten.

En hij is lang niet de enige :

De Israelische mensenrechtenorganisatie meldt een triest scala

van mishandelingen/doden van Palestijnse burgers in de bezette

Westelijke Jordaanoever, waaronder enkelen [topje van de ijsberg]

onder noot 12.

Nog zeer recentelijk, op 15 januari, werd een Palestijnse tiener,

die volgens Btselem geen enkele bedreiging vormde, neergeschoten

door het Israelische leger en onderworpen aan een wrede

en vernederende behandeling.

15 jaar oud. [13]

WAAR BLIJFT UW MEDELEVEN MET DEZE PALESTIJNSE

SLACHTOFFERS VAN EEN BEZETTINGSLEGER ?

WAAR WAS DE PALESTIJNSE VLAG HALFSTOK TOEN

LUBNA AL HANASH WERD GEDOOD DOOR HET ISRAELISCHE

LEGER ? [14]

WAAROM LEEFT U MEE MET DE MISDADIGERS EN NIET MET HUN

SLACHTOFFERS ?

ONgestrafte misdadigers !

Mensenrechtenorganisatie Btselem is zelfs gestopt, schietpartijen

/mishandelingen van Palestijnse burgers aan de kaarten bij de

Israelische legerautoriteiten, omdat ze er alles aan doen, de zaken

ongestraft in de doofpot te stoppen ! [15]

En voor leden van dat misdaadsymdicaat [anders kan ik

het niet noemen], hangt u de Israelische [bezettings] vlag

halfstok ?

WAT een gotspe !

TENSLOTTE

Mijn Boodschap heb ik duidelijk gemaakt.

Niet alleen is het absurd, de Israelische vlag halfstok te

hangen voor omgekomen militairen van een bezettingsleger

[hoe tragisch ook de dood voor hun nabestaanden], de vele

weerloze Palestijnse burgerslachtoffers van dit misdaadsyndicaat,

dat Israelische leger heet, krijgen van u nul comma nul

aandacht.

Terwijl zij de talrijke en werkelijke slachtoffers zijn.

Jongeren, vrouwen, ouderen.

Neergeschoten, mishandeld, vernederd.

Terwijl het Israelische leger hier ongestraft mee wegkomt.

Lees het rapport van Btselem er maar op na. [16]

IK verzin dit niet !

Het zijn de feiten !

Hoewel er een klein glimmertje hoop gloort,

omdat recentelijk een Israelische soldaat is

veroordeeld voor het doodschieten van een gewonde

Palestijn [17], een witte raaf in de geschiedenis van de

straffeloosheid van het Israelische leger. [18]

Maar hoe dan ook :

U bent lelijk de fout in gegaan door voor misdadigers

de vlag halfstok te hangen.

De facto een verdediging/goedpraten van de Israelische

bezetting.

De enige manier, waarop u dat weer enigszins kunt herstellen

is de PALESTIJNSE vlag nu halfstok te hangen voor het

zoveelste slachtoffer van de 50 jarige Israelische bezetting.

Dit vraag, nee EIS ik van u !

Doet u dat niet, dan hoort u thuis in de Hall of Shame, bent

u een impliciete handlanger van de Israelische bezetting en

zult u belanden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.

Aan u de keuze, het juiste te doen.

Conform het Internationaal Recht.

Conform de humaniteit.

Ik reken op u.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

