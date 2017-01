De l’éducastration chattemite

Quatorze millions d’animaux utilisés dans un conflit

Guerre de 1914/1918, beaucoup y perdirent la vie

Dont environ dix millions de chevaux

Mulets, chiens, ânes, boeufs, pigeons voyageurs, aussi

Des animaux de tous les pays

Elle est bien scotomisée cette tragédie

L’animal objet, l’animal de compagnie

Victime aussi des guerres et des idioties

Cela devient une sorte d’astronomie

De la loi des grands nombres

Au niveau des guerres, tout y est très sombre

Le monde est vraiment à l’envers

Avec cet esprit guerrier que l’on vénère

Dans la transnationalisation du capital

Une Bourse du transnational

Imprégnant toutes les classes sociales

Chaque classe sociale

Se réalisant comme fraction du capital

Se reproduisant dans la richesse

Se reproduisant dans la pauvreté

De la hiérarchie et donc de la rivalité

Empêchant tout vrai comportement humain de s’exprimer

Avec des expériences idiosyncrasiques pour nous coder

Chaque individu étant convaincu

Qu’il est justement convaincu !

Et donc avec un discours logique derrière

Tout un blabla qui érige des barrières

C’est bien cela les racines du tout réactionnaire

Si tout individu était convaincu

Qu’il n’est pas convaincu

Qu’il ne peut-être convaincu

Personne ne voterait plus pour personne

Personne ne pourrait plus dominer personne

Chaque personne étant d’ailleurs un écosystème

90 pour cent de cellules sans origine humaine

100.000 milliards de quelque chose

Dans chaque corps, et cela cause

Microbes, bactéries, et les virus, jamais aucune pause

Comme sur notre peau

Des bactéries qui ne font jamais dodo

1000 espèces de bactéries différentes

Toute une activité si peu évidente

Un peu partout

Sauf, et c’est fou

Le cerveau, la vessie, les poumons

C’est avec cela que nous vivons

Dans chaque monde

De n’importe quel monde

Il y a un autre monde

Comme la menstruation pour la moitié de l’humanité

Pourtant un sujet très peu abordé

Environ 2400 jours au cours d’une vie de femme

Environ soixante litres de sang, voilà, rien d’infâme

De mes compagnes, ce sang, je l’ai bu

Tel le vampire, j’en étais goulu

Je n’avais pas le préjugé

Du " Les anglais ont débarqué "

De l’uniforme rouge des anglais

Avoir ses ragnagnas, avoir ses jours

Au vagin ensanglanté, je faisais la cour

Contre tout un langage avilissant

De tout un tabou machiste et dégueulant

Quand l’ignorance fait foi

Je le disais à vingt ans, c’était autrefois

J’étais métaphysicien, déjà, ma foi

Donc, comme le monde dit humain

Qui n’est pourtant qu’inhumain

C’est donc encore le plus vilain

Des classes sociales, des guerres sans fin !

Finalement

Dans le corps humain, aucune hiérarchie

Tout fonctionne pourtant, c’est l’anarchie

Le départ fut pris

Au Cambrien, il y a environ 505 millions d’années

Déjà, trois cent espèces avec des yeux

L’alchimie de l’évolution, sujet fameux

Avec des eaux qui grouillaient de vie

Des accidents et des mutations, tout indéfini

Opabinia regalis

Qui voyait partout à la fois

Anomalocaris, cette étrange crevette

Pas besoin de se rendre sur une autre planète

Et l’apparition des yeux camérulaires

Comme survolant toutes les ères

Les schistes de Burgess

Mieux que la planète Mars

Mieux qu’une paire de fesses

Tout est sous nos yeux

Il n’est pas bien loin, le merveilleux

Pour cela, se déprendre de tous les dieux

Il faut être encore un enfant

Quand il ne porte encore aucun jugement

Pas encore castré par la société

Pas encore complètement domestiqué

Du jugement de valeur, du lieu commun, du préjugé

Toute une domestication généralisée

De toutes les populations télélobotomisées

Avec le loup cela a débuté !

15000 ans

Du canis lupus

Au canis lupus familiaris

11000 ans

La chèvre, le cochon

10.000 ans

Le chat, le boeuf

8000 ans

La poule

5000 ans

Le cheval, le dromadaire

Tout va très vite

Comme le fil de la dynamite

Il naît ainsi un chiot par seconde

Que dans notre quotidien, il se fonde

335 races de chiens, et des races fabriquées

Pour le plaisir de la société

Et chaque être vivant

Qui est un codage nerveux, simplement

Des déterminismes inconscients

Des automatismes inconscients

Des conditionnements inconscients

Nous sommes envieuses et envieux des autres, cependant

C’est à n’y rien comprendre, vraiment

Alors que tout rapport vraiment humain fiche le camp

Chaque individu avec son fascisme

Chaque individu avec son stalinisme

Chaque individu avec son terrorisme

Chaque individu avec son libéralisme

Chaque individu avec son gauchisme

Bref, chaque individu avec son capitalisme

Toujours de l’entretien

Avec la surpopulation, engrenage infernal, le tabou malin

De la misère

Qui sans cesse enfante de la misère

Je le répète, avant de faire des gosses

En adopter, pour l’espèce humaine, une nouvelle brosse !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l’invité sur " hiway.fr "