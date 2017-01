3 café antifasciste

Le troisième café antifasciste se déroulera le 14 février. Que tu sois célibataire, en couple, en trouple ou peu importe, et que tu souhaites sortir loin de l’injonction capitaliste à la consommation ou de l’injonction au sexe parfois prôné dans le milieu militant (avec des slogans tels que « Faites l’amour pas les magasins »), nous t’accueillerons avec plaisir dans une ambiance informelle et conviviale le soir de la « Saint-Valentin ».

La fête de la Saint-Valentin c’est la romantisation et l’érotisation de toutes les normes hétérosexuelles et des violences de genre dans l’espace intime (mais politique) du couple, notamment en raison du mythe du prince charmant. Contrairement aux fascistes et aux adeptes de la Manif pour tous, nous nous opposons à une vision essentialiste de la famille et à l’idée d’une complémentarité naturelle des rôles qui justifie la division sexuelle du travail et la stigmatisation de la communauté LGBTQIA.

Au contraire, nous voulons une société sans slut-shaming (« hontification » de la salope), ni prude-shaming (« hontification » de la prude). Ces étiquettes sont une manière pour le patriarcat de contrôler notre sexualité. Nous prônons la culture du consentement. L’amour c’est si on veut, quant on veut, avec qui on veut !

Féminisme Libertaire Bxl et le Collectif Alternatif Libertaire Bxl.

19h00 : ouverture du café

19h30 : introduction des dernières luttes en cours et des perspectives

19h40 : discussions

event :https://www.facebook.com/events/1388447401199670/