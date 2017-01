Paraphysique de trumpisation

" " Je suis différent des autres " constitue le credo salvateur du bovin cathodique. Par exemple, 78 pour cent des adolescents affirment que leurs conduites sexuelles ne sont pas influencées par la télévision. Ils sont 72 pour cent à considérer qu’il en va différemment pour leurs congénères. De la même manière, seuls 10 pour cent des utilisateurs se disent dépendants à la télévision. La question de savoir si les autres le sont obtient 70 pour cent d’avis favorables. On peut ajouter à cela que TF1 a réalisé en 2007, les cent meilleures audiences toutes chaînes confondues. En 2008 et 2009, notre gloutonne a dû se contenter d’un modeste 96 sur cent "

Michel Desmurget ( TV Lobotomie. La vérité scientifique sur les effets de la télévision, J’ai lu )

L’appareil idéologique

De toute la propagande étatique

Toute la propagande étatique

De l’appareil idéologique

Les journaux, la radio, la télévision, Internet

Hormis quelques infiltrations moins bêtes

La famille, le sport, les loisirs, l’école, la sexualité

Avec toute une surdétermination programmée

Le monde entier

Comme une prison de haute sécurité

Comme en Virginie, l’isolement dans huit mètres carrés

Mains et pieds menottés

De quelques années à quelques décennies

23 heures en cellule, 7 jours sur 7, l’enfer infini

Aux USA, des peines qui sont de pure débilité

Pour 1200 années de prison, l’on peut-être condamné

La prison

C’est pourtant le mal par le mal

C’est la monstruosité du capital

Certes, des crimes horribles

Mais le capital, de tous les crimes, est le plus horrible

Car c’est le capital qui rend tout cela possible

Et malgré tout, parmi les taulards, aucun débile

Mais des enfants qui ne furent pas aimés

Avec des rages et des colères accumulées

Et advient alors le geste inconsidéré

Qui toute la vie sera regretté

Ainsi, ce Randall

Au parcours de souffrance sociale banale

Avoir tué ne lui est plus égal !

" Donne-moi ton fric, ouvre ta caisse, allez donne le fric - Y me dit non

Si tu me le donnes pas, je te tue - Je te crois pas - Je lui ai tiré dessus en

pleine poitrine, puis je lui ai mis deux balles dans le dos, puis encore

six balles dans la nuque "

Mais cet homme n’a tué qu’une fois

Les tyrans, eux, tuent des milliers et milliers de fois

Ils le font faire par les autres

Ils ont des tas d’apôtres

Des gens votent pour eux

Se faire plébisciter, c’est encore le mieux

Le capital c’est la peur

Le musée des horreurs

Le musée des terreurs

De plus en plus de nazillons

Et pas forcément chez les matons

Partout chez eux, parmi les forces de la répression

Toute une psychopathie en réhabilitation

Des bandes armées du capital

Bientôt, déjà, nous agressant dans la rue, c’est fatal

Dans un premier temps, c’est seulement verbal

Cheveux trop longs, allure pas normale

Je l’ai vécu, il n’y a rien là, de pas expérimental

Toute une nouvelle génération

Pour de jeunes nazillons en expérimentation

Abhorrant toute idée de révolution

Mais au moins voilà de véritables ennemis

C’est peut-être moins pire que les faux amis

C’est-à-dire toutes les fausses et tous les faux révoltés

Qui passent d’ailleurs à la radio ou à la télé !

Comme toute célébrité, comme toute notoriété

Encore plus vrai depuis quelques années

Car Laborit, Jacquard, Monod, sont maintenant décédés

Qui contre le capitalisme osaient encore gueuler

Depuis, ce ne sont que les alliés du système

Pour se donner bonne conscience, il les aime

Car la vraie révolution

Ne veut aucun porte-parole

Car la vraie révolution

Se veut sans l’idole

Et s’il y avait encore le peuple

Ce serait le grand massacre qui dépeuple

Toute une élimination

Par une colère d’accumulation

Aux poubelles

Tous les télécrates

Aux poubelles

Tous les bureaucrates

Aux poubelles toutes les célébrités

Aux poubelles tout ce qui ose nous représenter

Aux poubelles

Toutes les intellectuelles, tous les intellectuels de la pensée séparée

Toutes les politiciennes, tous les politiciens de la pensée séparée

Aux poubelles, toutes les autorités !

Et s’il y avait encore le peuple

Ce serait le grand massacre qui dépeuple

Journalistes et sociologues policiers

Intellectuels et artistes policiers

Toute une recherche

Au service de l’Etat policier

Et tout Etat est forcément policier

Toute une recherche

Au service des polices et de toutes les armées

Voilà bien là la seule vérité

Qui peut seulement nous déranger

Mais il n’y a plus de peuple

Qui dans un grand massacre dépeuple

Le système peut-être rassuré

Par un autre système similaire, très vite remplacé

Avec de jeunes générations crétinisées

Ni cultivées, ni politisées, ni révoltées

Encore quelques exceptions pas résignées

Avec de nouveaux maîtres à penser

Pour de nouvelles façons de récupérer

Un nouveau ( de Jaime Semprun ) " Précis de récupération "

Il suffit, en fait, de changer ou d’ajouter quelques noms

Encore un lifting de la contre-révolution

Voilà pourquoi, parfois, il faut être sectaire

Pour pouvoir rester sur une position vraiment révolutionnaire !

Théorie du plafonnement

Plafonnement de la théorie

Et à force de monstrueux déterminants

Tout un monde trumpisé, totalement dément

Tout un monde trumpisé, totalement incompétent

Toute une zone militarisée

Toute une engrammation bien disciplinée

Frontière Etats-Unis, Mexique

Pour toute une migration clandestine, horreur spécifique

Squelettes dans le désert, vision horrifique

3141 km d’acier, plusieurs mètres de haut

De l’Atlantique au Pacifique, toute frontière, c’est idiot

La résignation aux images

Aux images de la résignation

Tout l’art des diverses bourgeoisies

Les diverses bourgeoisies de l’art

Depuis 1789, de toutes parts

Diverses techniques en manipulation mentale

Dont l’expert est le capital

Au service de la falsification permanente

Au service de la contre-révolution permanente

Et ce du gauchisme jusqu’au fascisme, rien n’y est mieux

Faire voter les gens comme le système le veut

Surtout, là où on le veut vraiment

Et il ne peut en aller autrement

Le capital s’en moque bien

D’une façon l’autre, elles sont partout, ses petites mains

Toute la faune politicienne, au système, est sa putain !

Comme le virus, plus petit

Qu’une bactérie

Piratant une cellule, y mettant son ADN

En remplacement de l’autre ADN

Comme aussi la pensée du système

Devenant le système de la pensée

Ou toute pensée

Devient la pensée du système de la pensée

Toujours donc ou le plus souvent, fallacieusement contesté

Une pensée souvent invitée

Soit à la radio, soit à la télé

Chaque jour, dans tous les pays, on peut la voir ou l’écouter

Seuls les vrais athées

Seules les vraies athées

Sont capables de la rejeter

Et tant de mots nouveaux

Que les anciens, pourtant, les mêmes signaux

De toutes les bourgeoisies

En sport, en art, en science, en philosophie, en cela, en ceci

La pire est la petite bourgeoisie

Pilier de toute contre-révolution

Alors que de toutes façons

C’est tôt ou tard, la mort ou la vraie révolution !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien